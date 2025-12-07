Chandrapur Crime: प्रेमात अडसर ठरणाऱ्या पतीचा खून; हरदोना हादरले, मारेकरी प्रियकर-पत्नीला १२ तासात अटक

राजुरा : प्रेमप्रकरणात अडसर ठरत असल्याच्या रागातून पत्नीच्या प्रियकराने पतीचा तलवारीने वार करून निर्घृण खून केला. ही धक्कादायक घटना शुक्रवार (ता. ५) सायंकाळच्या सुमारास हरदोना (बु.) येथे घडली. राजेश मेघवंशी (वय ३०) असे मृताचे नाव आहे. पोलिसांनी पत्नी दुर्गा मेघवंशी, प्रियकर चंद्रप्रकाश मेघवंशी या दोघांना अटक केली..मूळ राजस्थानचे रहिवासी असलेले राजेश मेघवंशी आणि त्याची पत्नी दुर्गा हे दोघे सुमारे दीड वर्षांपूर्वी हरदोना (बु.) येथे ब्लास्टिंगचे काम करण्यासाठी आले होते. याच कामाच्या ठिकाणी चंद्रप्रकाश मेघवंशी हा देखील कामगार म्हणून होता..कामादरम्यान चंद्रप्रकाश आणि दुर्गा यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले. काही महिन्यांपूर्वी राजेश-दुर्गा दाम्पत्य राजस्थानला परतले. त्यांच्या मागोमाग चंद्रप्रकाश हासुद्धा राजस्थानला गेला आणि दुर्गाचे अपहरण करून तिला पुन्हा हरदोना (बु.) येथे घेऊन आला..पत्नीचे अपहरण करण्यात आल्याची तक्रार राजेश मेघवंशी यांनी राजस्थान पोलिसांत केली. तपासात दुर्गा ही हरदोना येथे असल्याचे समजताच राजेश आणि त्याचा चुलत भाऊ जगदीश मेघवंशी याला घेऊन १ डिसेंबर रोजी हरदोना गाठले. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी साडेसहा वाजता अंबुजा सिमेंट कंपनीच्या गेटजवळील रस्त्यावर राजेश-जगदीश हे दोघे भाऊ जात असताना चंद्रप्रकाशच्या शेतातील घरासमोर त्यांची गाठ पडली. यावेळी राजेशने माझी बायको का पळवली, अशी विचारणा केली. यातून दोघांमध्ये वाद झाला..तेव्हा चंद्रप्रकाशने वरच्या खोलीत असलेल्या दुर्गाला हाक मारताच दुर्गाने खोलीतून तलवार खाली फेकली. चंद्रप्रकाशने तलवार उचलताच राजेशच्या डोक्यात जोरदार वार केले. राजेश रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर कोसळला आणि काही वेळातच त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना बघून घाबरलेल्या जगदीशने तत्काळ राजुरा पोलिस ठाण्याला माहिती दिली. त्यानंतर राजुरा पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. राजेशचा मृतदेह जमिनीवर पडलेला होता. प्रथमदर्शनी हे प्रेमप्रकरणातून आखलेले पूर्वनियोजित कट असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले..जिल्हा पोलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, अप्पर पोलिस अधीक्षक ईश्वर कातकडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रमोद चौगुले यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस निरीक्षक सुमीत परतेकी यांच्या नेतृत्वात चंद्रप्रकाश मेघवंशी आणि दुर्गा मेघवंशी या दोन्ही मारेकऱ्यांना अवघ्या १२ तासांत अटक करण्यात पोलिसांना यश आले..Pune Crime : 'दृश्यम' स्टाईल घटना थंड डोक्याने पत्नीचा खून; वारजे माळवाडी पोलिसांकडून पतीला अटक.ही कारवाई साहाय्यक पोलिस निरीक्षक लोहकरे, दीपक ठाकरे, किशोर तुमराम, विकी निर्वाण, रामेश्वर सहारे, कैलास आलम, अनुप डांगे, अवदेशसिंग ठाकूर, महेश बोडलावार, शफी शेख, अशोक मडावी, राजू दुबे, बालाजी येमुलवार, राजेश बक्षी यांच्या पथकाने केली. सध्या दोन्ही आरोपी ताब्यात असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.