Chandrapur: जलपर्णीच्या विळख्यात मालगुजारी तलाव ; ३५० कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा; मत्स्य व्यावसायिकांचा सात वर्षापासून संघर्ष.

राजुरा: राजुरा शहराच्या मध्यभागी असलेला ऐतिहासिक मालगुजारी तलाव सध्या जलपर्णीच्या विळख्यात सापडला आहे. यामुळे या तलावाचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. एकेकाळी शहराच्या सौंदर्यात भर घालणारा आणि शेकडो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन असलेला हा तलाव आज दुर्लक्षामुळे विद्रुप बनला आहे. परिणामी मत्स्य व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प झाला असून त्यावर अवलंबून असलेल्या सुमारे ३५० कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. मागील सात वर्षांपासून त्यांचा संघर्ष सुरू आहे..१९६१ पासून हा तलाव मच्छिंद्र मत्स्यपालन सोसायटीकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तलावात जलपर्णीचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. तलावाच्या बहुतांश भागावर जलपर्णीने कब्जा केल्याने पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित झाला आहे. पाण्यावर जाड थर निर्माण झाल्यामुळे सूर्यप्रकाश आणि ऑक्सिजनचा पुरवठा कमी होत असून जलजीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. याचा थेट परिणाम मत्स्य उत्पादनावर झाला असून मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या कुटुंबांचा रोजगार हिरावला गेला आहे..Akola: शिष्यवृत्तीपासून वयोश्रीपर्यंत ७२ योजनांच्या सेवा १५ जूनपर्यंत बंद, महा-डीबीटीचा फटका.मत्स्य व्यवसाय ठप्पमालगुजारी तलाव हा राजुरा परिसरातील मत्स्य व्यवसायाचा प्रमुख आधार मानला जातो. मात्र, जलपर्णीच्या वाढत्या विळख्यामुळे गेल्या काही वर्षांत मत्स्य उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. आता व्यवसाय जवळपास बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या सुमारे ३५० कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मत्स्यपालन सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेकदा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, आजवर अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..३.९३ कोटींचा निधी मंजूर; काम थंडबस्त्याततलावाच्या पुनरुज्जीवनासाठी आणि सौंदर्यीकरणासाठी ३ कोटी ९३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून जलपर्णी निर्मूलन, तलाव संवर्धन आणि परिसर विकासाची कामे प्रस्तावित आहेत. मात्र, निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष कामाला अपेक्षित गती मिळालेली नसल्याची खंत नागरिक व्यक्त करीत आहेत. नगराध्यक्ष अरुण धोटे यांनी तलाव पुनरुज्जीवनासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. आमदार देवराव भोंगळे यांच्या प्रयत्नातून निधी मंजूर झाला आहे. या निधीचा वापर करून जलपर्णी निर्मूलन होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, हे काम थंडबस्त्यात आहे. श्रेयवादाची लढाई की प्रशासनाचे दुर्लक्ष? याबाबत नागरिकांत चर्चा आहे.याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनीही बोलण्याचे टाळले..Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.इन्फो.. पर्यावरणीय संकटही गंभीरतलावात वाढलेल्या जलपर्णीमुळे केवळ मत्स्य व्यवसायच प्रभावित झाला नसून पर्यावरणीय संतुलनही बिघडले आहे. शहरातील काही भागातील सांडपाणी तलावात मिसळत असल्याने प्रदूषणात भर पडत आहे. त्यामुळे पाण्याची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. दुर्गंधी, डासांची वाढ आणि आरोग्यविषयक समस्यांचा धोका निर्माण झाला आहे. मालगुजारी तलावातील जलपर्णी तातडीने हटवून तलावाचे पुनरुज्जीवन करावे, सांडपाणी रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात. मत्स्य व्यवसायाला पुन्हा चालना देण्यासाठी विशेष योजना राबवाव्यात, अशी मागणी नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि मत्स्य व्यवसायिकांकडून केली जात आहे.."१९६१ पासून हा तलाव आमच्याकडे आहे. हा तलाव साडेतीनशे मत्स्यपालन करणाऱ्या कुटुंबांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. २०१९ पासून पूर्णतः व्यवसाय टप्पा झालेला आहे. त्यामुळे मत्स्य पालन करणाऱ्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे.याबाबत शासनाकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. परंतु याकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.यावर्षी निधी उपलब्ध झाला. मात्र, प्रशासन व कंत्राटदार यांच्यात ताळमेळ नसल्यामुळे तलाव स्वच्छ करण्याचे काम झालेले नाही त्यामुळे यावर्षी व्यवसाय ठप्प राहणार आहे. तलाव स्वच्छ करण्याचे काम तातडीने करण्यात यावे हीच आम्हा सर्व बांधवांची मागणी आहे."-रतन पचारे, अध्यक्ष, मच्छिंद्र मत्स्य पालन सेवा सहकारी संस्था राजुरा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.