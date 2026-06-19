Chandrapur: डोक्यावर हंडे, हातात निवेदन; भाजप महिला मोर्चाचा हंडी मोर्चा; पाच दिवसांपासून नळ कोरडे

राजुरा: गेल्या पाच दिवसांहून अधिक काळ पाण्याच्या तीव्र टंचाईने होरपळलेल्या शहरातील महिलांचा संताप अखेर गुरुवारी (ता. १८) नगर परिषद भवनात उसळला. डोक्यावर हंडे, हातात निवेदने आणि ओठांवर तीव्र घोषणा घेऊन भाजपा महिला मोर्चाच्या नेतृत्वात पालिकेवर मोर्चा काढत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले..पंपहाऊसमध्ये निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणीमुळे पाणीपुरवठा बंद असल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. त्यातील दोन दिवस विद्युत पुरवठा सुरळीत नसल्याने पाणीपुरवठा बंद असल्याचे कारण सांगून नागरिकांची दिशाभूल केली..Hingoli: इसापूर धरणाच्या साठ्यात घट, यंदा ४१० ‘दलघमी’ पाणी सोडले सिंचनासाठी, चौथे आवर्तन केले बंद .मोर्चा पालिका कार्यालयात पोहोचताच महिलांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घालत प्रश्नांचा भडिमार केला. पाच दिवसापासून नळ कोरडे आहेत. कर पूर्ण आणि पाणी अपूर्ण, आमच्या घरात पाणी कधी येणार अशा प्रश्नांचा भडिमार महिलांनी केला..तीव्र उन्हाळा आणि वाढत्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर पाणी नसल्याने नागरिकांचे विशेषत: महिला, लहान मुलं, वृद्धाचे प्रचंड हाल होत आहे. ज्या ठिकाणी अत्यंत कमी दाबाने किंवा काही प्रमाणात पाणी येत आहे. तेही पाणी दूषित, दुर्गंधीयुक्त आहे..याविषयाला धरून पाणीपुरवठा अभियंता सुमित खापर्डे यांच्यासमोर महिलांनी थेट आपली कैफियत मांडली. नगर परिषदेवर मोर्चा पोहोचल्यावर महिलांनी मातीचे मडके फोडून निषेध केला. नगराध्यक्ष रुण धोटे यांच्याविरोधात घोषणा देण्यात आल्या..Chhatrapati Sambhajnagar: शीतपेयातून पत्नीसह दोन मुलांवर विषप्रयोग; उपचारादरम्यान चारवर्षीय मुलाचा मृत्यू.या मोर्चाचे नेतृत्व भाजपचे शहराध्यक्ष सुरेश रागीट, महामंत्री सचिन भोयर, राधेशाम अडानिया, नगरसेवक प्रफुल्ल कावळे, भूपेश मेश्राम, अमोल चिल्लावार, माजी नगरसेविका प्रीती रेकलवार, अॅड. रजनी बोढे, तेजस्विनी कावळे, किरण भटपल्लीवार यांनी केले. प्रशासकीय अधिकारी वानखेडे यांनी निवेदन स्वीकारले. पुढील चोवीस तासांत पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याचे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.