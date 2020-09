वर्धेच्या खासदारांच्या घरासमोर होणार राखरांगोळी; शेतकरी संघटना करणार अनोखे आंदोलन

वर्धा : कांदा निर्यात बंदीच्या विरोधात जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या वतीने गुरुवारी (ता. 24) खासदार रामदास तडस यांच्या घरासमोर वर्धा येथे राख-रांगोळी आंदोलन करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या खासदारांनी लोकसभेत आवाज उठवून सरकारला निर्यातबंदीचा आदेश मागे घेण्यास भाग पाडावे, याकरिता हे आंदोलन करण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष उल्हास कोटमकर यांनी दिली. शेतकऱ्यांनी गेली सहा महिने कांदा कवडीमोल भावाने विकला. आता कुठे किमान खर्च भरून निघेल, असे भाव मिळू लागले आहे. मात्र, केंद्र सरकारने अचानक निर्यातबंदी करुन कांद्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकरी संकटात असताना त्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारला अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांचेच नव्हे तर देशाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. कांदा निर्यातबंदी करून शेतकऱ्यांच्या प्रपंचाची राखरांगोळी केली आहे. शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडण्याचे काम लोकसभेत करावयाचे असते, परंतु ते त्यांचे कर्तव्य विसरले आहे. गुरुवारी खासदार रामदास तडस यांच्या घरासमोर केंद्र शासनाने काढलेल्या कांदा निर्यातबंदी आदेशाची प्रत जाळून राख करून कांद्याची रांगोळी काढली जाईल. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन राज्य कार्यकारिणी सदस्य मधुसूदन हरणे, प्रदेशाध्यक्ष सतीश दाणी, जिल्हाध्यक्ष उल्हास कोटमकर, युवाध्यक्ष अरविंद राऊत, गणेश मुटे, तालुकाध्यक्ष मुकेश धाडवे, कार्याध्यक्ष प्रमोद तलमले यांनी केले आहे. संपादन : सुस्मिता वडतिले

Web Title: Rakhrangoli agitation will be held in front of the MP's house in Wardha on Thursday