Yavatmal News: तक्रार नाही, तपास कसा करावा?; पोलिसांसमोर मोठा पेच; बेपत्ता मुलीचे गूढ कायम; राळेगाव कडकडीत बंद

यवतमाळ: राळेगाव तालुक्यातील बेपत्ता ३४ मुलींच्या प्रकरणात तक्रार नाही. त्यामुळे तपास कसा करावा, असा मोठा प्रश्न पोलिसांसमोर उभा ठाकला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार दोन वर्षांत ४३ मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल होती. पोलिसांच्या चौकशीत ३५ मुली आढळून आल्या आहेत. तर उर्वरित नऊ मुलींचा शोध सुरू आहे. त्यामुळे राळेगावातील ३४ मुली बेपत्तांचे गूढ अद्यापही कायम आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. २०) संपूर्ण राळेगाव कडकडीत बंद होते..जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यातील ३४ मुली बेपत्ता व मानवी तस्करीचा आरोप भाजपसह विविध हिंदुत्ववादी संघटनांकडून करण्यात आला आहे. त्यावरून अपर पोलिस अधीक्षक अशोक थोरात यांनी राळेगाव पोलिस ठाणे गाठून चौकशी केली. चौकशीत मुली बेपत्ता असल्याबाबत कुठलीही तक्रार झालेली नाही. भाजपचे काही नेते व हिंदुत्ववादी संघटनांनी केलेल्या आरोपामुळे एकच खळबळ उडाली आहे..दरम्यान, प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत. जिल्ह्यातील बाभूळगाव, राळेगाव, वडकी आणि कळंब पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मिळून २०२५-२६ या दोन वर्षांत तब्बल ३९ महिला व मुली बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली होती..यात ३५ महिला पोलिस तपासादरम्यान मिळालेल्या आहेत. परंतु, इतर ३४ महिला, मुली बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या नाहीत. आता तपास कसा करावा, असा प्रश्न पोलिसांसमोर उभा ठाकला आहे. असे असले तरी सर्व बाजूने तपास केला जाईल, असे पोलिस अधीक्षकांनी स्पष्ट केले आहे. या घटनेचे पडसाद सोमवारी तालुक्यात दिसून आले. हिंदुत्ववादी संघटनांनी राळेगाव बंदची हाक दिली होती. त्यानुसार संपूर्ण शहर कडकडीत बंद ठेवण्यात आले. एकंदरीत बेपत्ता मुलींचे गूढ अद्याप कायम आहे..संशयितांची कसून चौकशी करणारतक्रारीनंतर एका संशयिताला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. हा संशयित आणि त्याची पत्नी विवाह लावून देण्याचे काम करीत असल्याचे समोर आले आहे. या दांपत्यांच्या माध्यमातून चंद्रपूर, नागपूर, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर, जालना येथे मुलींचे लग्न झाल्याची माहिती समोर आली आहे. हे प्रकरण वेगळे असल्याचा पोलिसांनी तर्क काढला आहे. या प्रकरणात धर्मांतर किंवा शोषणाची तक्रार दाखल झाली नाही. तरीसुद्धा प्रकरणाची कसून चौकशी केल्या जाईल, असे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.आरोपीच्या घरावर बुलडोझरबेपत्ता मुलीचे प्रकरण तापले असून संशयित आरोपीच्या घरावर बुलडोझर चालवून राळेगाव नगर पंचायतीनी कारवाई केली. सामाजिक संघटनांनी दोषींवर कारवाईच्या मागणीसाठी पोलिस ठाण्यावर धडक दिली.