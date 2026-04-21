Yavatmal News: तक्रार नाही, तपास कसा करावा?; पोलिसांसमोर मोठा पेच; बेपत्ता मुलीचे गूढ कायम; राळेगाव कडकडीत बंद

Police Face Challenge Without Formal Complaints: राळेगाव तालुक्यातील ३४ मुली बेपत्ता प्रकरण पोलिसांसमोर मोठा पेच बनले आहे. दोन वर्षांत ४३ मुली बेपत्ता झाल्याचे आकडे असून, ३५ मुली तपासादरम्यान आढळल्या.
यवतमाळ: राळेगाव तालुक्यातील बेपत्ता ३४ मुलींच्या प्रकरणात तक्रार नाही. त्यामुळे तपास कसा करावा, असा मोठा प्रश्‍न पोलिसांसमोर उभा ठाकला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार दोन वर्षांत ४३ मुली बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल होती. पोलिसांच्या चौकशीत ३५ मुली आढळून आल्या आहेत. तर उर्वरित नऊ मुलींचा शोध सुरू आहे. त्यामुळे राळेगावातील ३४ मुली बेपत्तांचे गूढ अद्यापही कायम आहे. दरम्यान, सोमवारी (ता. २०) संपूर्ण राळेगाव कडकडीत बंद होते.

