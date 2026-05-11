Vidarbha News: रामसागर ते सोनापूर रस्त्याचे काम अधांतरी;नागरिक झाले हैराण; प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे वाजले तीन तेरा

चामोर्शी: तालुक्यातील अत्यंत महत्वाचा समजला जाणारा सोनापूर, नागपूर चेक, मुरखळा चेक ते रामसागर या रस्त्याचे काम प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत हाती घेण्यात आले होते. गावांना तालुक्याशी जोडणारा हा एकमेव रस्ता असल्याने नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात या योजनेचे तीन तेरा वाजले आहेत..काम सुरू होऊन केवळ खडीकरण करण्यात आले आणि नंतर अनेक दिवसांपासून हे काम पूर्णपणे बंद पडले आहे. पावसामुळे आणि वाहनांच्या वर्दळीमुळे खडीकरण पूर्ण उखडले असून रस्त्यावरील गिट्टी संपूर्ण बाहेर पडली आहे. त्यामुळे संपूर्ण रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे निर्माण झाले आहेत. दुचाकी, चारचाकी तर सोडाच, पायी चालणेही नागरिकांना जिकिरीचे झाले आहे..शाळकरी मुले, वयोवृद्ध नागरिक आणि रुग्णांना याचा सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागत आहे. रात्रीच्या वेळी अपघाताचा धोका कित्येक पटीने वाढला आहे. संबंधित विभागाचे अधिकारी मात्र या गंभीर परिस्थितीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत सुस्त बसले आहेत, असा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. उपलब्ध माहिती फलकानुसार या रस्त्याची एकूण लांबी ५. २५० किमी असून अंदाजपत्रकीय किंमत ३३७. २१ लाख रुपये इतकी आहे.हा काम मे. श्री. साई कन्स्ट्रक्शन कंपनी, चंद्रपूर या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या कामासाठी २९.०९ लाख रुपये इतकी रक्कम पुढील पाच वर्षांच्या रस्ता देखभाल व दुरुस्तीसाठी स्वतंत्रपणे मंजूर करण्यात आली आहे आणि त्याची हमी देखील कंत्राटदाराने दिलेली आहे. माहिती फलकानुसार रस्त्याचे काम सुरु झाल्याचा २० जानेवारी २०२५ असा आहे, तर काम पूर्ण होण्याचा दिनांक ९ जानेवारी २०२६ असा नमूद आहे..प्रत्यक्षात काम सुरू होऊन चार महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लोटला तरी रस्त्याचे २० टक्के काम देखील पूर्ण झालेले नाही. स्थानिक नागरिकांच्या मते या कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. खडीकरणासाठी वापरण्यात आलेली गिट्टी, मुरूम यांचा दर्जा तपासला गेला नाही. रोलरने योग्य दाब दिला गेला नाही. त्यामुळेच पहिल्याच पावसात संपूर्ण रस्ता उखडला गेला. रामसागर, सोनापूर, मुरखळा चेक येथील शेतकऱ्यांना शेतमाल बाजारात न्यायला प्रचंड अडचणी येत आहेत. रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचू शकत नाही. ग्रामस्थ म्हणाले की, आम्ही अनेक वेळा लेखी तक्रारी दिल्या, पण कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता कोणीही रस्त्याकडे फिरकले नाही..देखभाल-दुरुस्तीची रक्कम मंजूर असतानाही रस्ता असे का सोडला, याचे उत्तर कोण देणार? सध्या पावसाळा तोंडावर आला असून जर तत्काळ डांबरीकरण झाले नाही तर हा रस्ता पूर्णपणे वाहून जाण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने आणि प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने दखल घेऊन कंत्राटदाराला काम पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी परिसरातून जोर धरत आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे..चौकशीची मागणीया पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते बंडू वाळके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शासन लाखो रुपये खर्च करते, पण कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कामे निकृष्ट होतात. सामान्य माणसाच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ या कामाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी आणि बंद पडलेले काम युद्धपातळीवर सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.