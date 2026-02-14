विदर्भ

Wardha Crime: प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून युवतीवर अत्याचार; पाच महिन्यांची गर्भवती, पोलिसात गुन्हा दाखल

Wardha News: रामनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत कराटे प्रशिक्षण वर्गात ओळख झाल्यानंतर २० वर्षीय युवतीवर आरोपीने वारंवार अत्याचार केले. पीडित युवती सध्या पाच महिन्यांची गर्भवती असून पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे.
Wardha Crime

Wardha Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वर्धा : कराटे शिकवणी वर्गात ओळख झाल्यानंतर लग्नाचे आमिष देत एका २० वर्षीय युवतीवर वारंवार अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना रामनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली आहे. संबंधित युवती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत समोर आले. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Wardha
police
crime
police investigation

Related Stories

No stories found.