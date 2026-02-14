Wardha Crime: प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून युवतीवर अत्याचार; पाच महिन्यांची गर्भवती, पोलिसात गुन्हा दाखल

वर्धा : कराटे शिकवणी वर्गात ओळख झाल्यानंतर लग्नाचे आमिष देत एका २० वर्षीय युवतीवर वारंवार अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना रामनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत उघडकीस आली आहे. संबंधित युवती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे वैद्यकीय तपासणीत समोर आले. तक्रारीवरून पोलिसांनी संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..प्राप्त माहितीनुसार, रामनगर परिसरात राहणारी पीडित युवती कराटेच्या शिकवणी वर्गाला जात होती. त्याठिकाणी २५ वर्षीय युवकासोबत तिची ओळख झाली. ओळखीचे रूपांतर प्रेमसंबंधात झाले. दरम्यान, सदर युवकाने लग्नाचे आश्वासन देत जून २०२४ मध्ये प्रथमच युवतीला आपल्या भाड्याच्या खोलीवर बोलावले व तिच्यावर जबरदस्तीने अत्याचार केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे..त्यानंतर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत विविध वेळी तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. काही काळानंतर पीडितेचा मोबाईल बंद पडल्याने संपर्क तुटला. आरोपी युवकही खोली सोडून निघून गेल्याने त्याचा ठावठिकाणा मिळाला नाही..Yavatmal Crime: ‘तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली? म्हणत तरुणावर प्राणघातक हल्ला.दरम्यान, प्रकृती अस्वस्थ झाल्याने युवतीने रुग्णालयात तपासणी केली असता ती पाच महिन्यांची गर्भवती असल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेने ती मानसिकदृष्ट्या हादरली असून आरोपीबाबत पूर्ण माहिती नसल्याचे सांगितले जात आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून रामनगर पोलिसांनी संबंधित युवकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.