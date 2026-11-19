खामगाव - बुलढाणा जिल्ह्यातील ज्ञानगंगा अभयारण्याच्या समृद्ध आणि सुरक्षित अधिवासाने आणखी एका वनराजाला आकर्षित केले आहे. टिपेश्वर आणि गौताळा अभयारण्याचा तब्बल ४९८ किलोमीटरचा खडतर प्रवास पूर्ण करत 'T3-C1' हा नर वाघ नैसर्गिकरीत्या ज्ञानगंगेत दाखल झाला असून, वनविभागाने त्याला 'रणवीर' असे नाव दिले आहे. या नव्या पाहुण्यामुळे अभयारण्यातील पट्टेरी वाघांची संख्या आता तीनवर पोहोचली आहे..यापूर्वी ज्ञानगंगा अभयारण्यात PKT7-CP1 हा नर वाघ ‘धुरंधर’ आणि T163-FS1F ही मादी वाघ ‘मोना’ यांना अधिवासात मुक्त करण्यात आले होते. आता रणवीर या नवीन नर वाघाच्या आगमनामुळे ज्ञानगंगा अभयारण्यातील वाघांच्या अधिवासाला आणि जैवविविधतेला नवी चालना मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, रणवीरने टिपेश्वर अभयारण्यातून गौताळा अभयारण्य आणि त्यानंतर ज्ञानगंगा अभयारण्य असा सुमारे ४९८ किलोमीटरचा प्रवास करून ज्ञानगंगेच्या अधिवासात प्रवेश केला आहे..विविध वनक्षेत्रांतून प्रवास करत अखेरीस ज्ञानगंगा अभयारण्याचा अधिवास स्वीकारणे, ही या क्षेत्रातील पर्यावरणीय सुधारणा आणि अधिवासाच्या अनुकूलतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण घटना मानली जात आहे. ज्ञानगंगा अभयारण्यात गेल्या काही वर्षांपासून अवैध चराईवर प्रभावी नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, पाणवठ्यांची निर्मिती, अधिवास विकास आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.तसेच देवरी गावाच्या यशस्वी पुनर्वसनामुळे अभयारण्य क्षेत्राचा विस्तार होऊन वन्यजीवांना अधिक सुरक्षित, शांततापूर्ण आणि अनुकूल अधिवास उपलब्ध झाला आहे. आज रणवीर या नर वाघाचे स्वतःहून ज्ञानगंगा अभयारण्यात आगमन होणे, ही केवळ वन्यजीवांची हालचाल नसून, वन विभागाच्या सातत्यपूर्ण संरक्षण, संवर्धन, अधिवास व्यवस्थापन आणि पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना मिळालेली महत्त्वपूर्ण पावती आहे..'वर्चस्वाचा संघर्ष' की सहजीवन?ज्ञानगंगेच्या जंगलात आता 'धुरंधर' आणि 'रणवीर' असे दोन पूर्ण वाढ झालेले नर वाघ समोरासमोर आले आहेत. वन्यजीवशास्त्राच्या नियमानुसार, आपल्या हद्दीवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी किंवा 'मोना' वाघिणीच्या सहवासासाठी या दोन नरांमध्ये संघर्ष उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, दोघांपैकी एकाने आपली हद्द मर्यादित ठेवून माघार घेतल्यास हा संभाव्य रक्तरंजित संघर्ष टळू शकतो. निसर्गनियमानुसार एका वाघिणीच्या क्षेत्रात एकापेक्षा अधिक नरांचे अस्तित्व असू शकते; त्यामुळे या तिघांचे सहजीवन नेमके कोणते वळण घेते, याकडे वन्यजीव अभ्यासकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.