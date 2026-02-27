Rare Vulture Sighting:लखाडमध्ये ‘जीपीएस’सह दुर्मिळ गिधाडाचे दर्शन; पेंच संरक्षण केंद्राशी नाळ जोडली!

अंजनगावसुर्जी : तालुक्यातील लखाड गावपरिसरात नामशेष होत चाललेल्या एका दुर्मिळ गिधाड पक्षाचे दर्शन झाल्याने परिसरात कुतूहल व्यक्त केले जात आहे. विशेष म्हणजे, या गिधाडाच्या शरीरावर जीपीएस यंत्रणा आणि पायात एक ‘युनिक कोड’ असलेली पट्टी आढळून आली. त्यामुळे हा पक्षी पेंच व्याघ्रप्रकल्पातील संरक्षण केंद्राचा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..लखाड येथील शिवारात एका झाडावर हा अजस्त्र गिधाड स्थानिक नागरिकांना बसलेला दिसला. काही वेळाने तो पक्षी अन्नाच्या शोधात खाली असलेल्या पाण्याच्या साठ्याजवळ आला. परिसरात गिधाड दिसल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि नागरिकांनी त्याला पाहण्यासाठी गर्दी केली. गिधाडाच्या शरीरावरील यंत्रणा पाहून नागरिकांनी तातडीने याची माहिती वनविभागाला दिली..Ratnagiri Tourism : कोकणचे विहंगवैभव धोक्यात! स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्या घटतेय, संवर्धनाची गरज वाढतेय.वनविभागाचा ताफा घटनास्थळीवनपरिक्षेत्र अधिकारी दिनेश वाळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनविभागाच्या पथकाने तातडीने लखाड गाव गाठले. यावेळी वर्तुळ अधिकारी सुधीर हाते, वनरक्षक अंकिता मुंडे व त्यांच्या पथकाने गिधाडाचा रीतसर पंचनामा केला आणि पेंच येथील नियंत्रण कक्षाला याची माहिती दिली..गिधाड संवर्धनाचे महत्त्वनिसर्गाचा सफाई कामगार म्हणून ओळखले जाणारे गिधाड आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. पेंच प्रकल्पांतर्गत अशा पक्षांचे संवर्धन करून त्यांच्यावर जीपीएसद्वारे लक्ष ठेवले जाते. लखाड सारख्या भागात या पक्षाचे दर्शन होणे हे पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे. अशाप्रकारचे टॅग लावलेले पक्षी आढळल्यास त्यांना इजा न पोहोचवता तातडीने प्रशासनाला कळवावे, असे आवाहन वनविभागाने केले आहे..पेंच ते लखाड, असा प्रवासमाहिती मिळताच वनविभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक तपासणीत असे समोर आले की, हा पक्षी पेंच वन्यजीव प्रकल्पातील गिधाड संवर्धन केंद्रातून सोडण्यात आला होता. जीपीएस ट्रॅकरमुळे पेंच येथील अधिकाऱ्यांना त्याच्या हालचालींची आधीच माहिती होती. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या गिधाडाने पेंच येथून प्रवास सुरू केला होता. नरखेड व अकोला मार्गे तो अकोट परिसरात पोहोचला. मात्र, परिसरात अन्नाची कमतरता भासल्याने भुकेमुळे तो लखाड येथील झाडावर स्थिरावला होता..Vulture Conservation Crisis : निसर्गातील ‘स्वच्छता दूत’च नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; डिक्लोफिनॅकने गिधाडांचा केला घात!.आरोग्य तपासणीत गिधाड ‘फीट’घटनेची माहिती मिळताच परतवाडा येथील वन्यजीव प्राणी दवाखान्याचे डॉ. चंद्रकांत धंदर यांनी तातडीने घटनास्थळी पोहोचून गिधाडाची सखोल वैद्यकीय तपासणी केली. तपासणीअंती हा पक्षी पूर्णपणे स्वस्थ असल्याचे त्यांनी घोषित केले. केवळ अन्नाच्या शोधात भटकंती झाल्याने त्याला काहीसा थकवा जाणवत होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.