Vidarbha News: रत्नापूर शिवारात वाघिणीचा मृत्यू; हल्ल्यात वनरक्षक जखमी, तीन शावक बेपत्ता

सिंदेवाही: सिंदेवाही वनपरिक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या नवरगाव उपवन क्षेत्रातील रत्नापूर शेतशिवारात रविवारी (ता. २६) दुपारी एक वाजताच्या सुमारास एका वाघिणीचा मृत्यू झाला. वाघिणीच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट आहे. दरम्यान, या वाघिणीने केलेल्या हल्ल्यात एक वनरक्षक गंभीर जखमी झाला. मृत वाघिणीचे तीन शावक बेपत्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, नवरगाव येथील महेंद्र कामडी यांच्या मक्याच्या शेतात सकाळी अकरा वाजताच्या दरम्यान एक बैल मृतावस्थेत आढळून आला. घटनास्थळापासून काही अंतरावर वाघाच्या पायाचे पंजेसुद्धा दिसून आले. त्यामुळे या परिसरात वाघ असून त्यानेच ही शिकार केली असावी असा अंदाज लावून सतर्क झाले. हा परिसर रत्नापूर- नवरगाव मार्गाला लागून असून रत्नापूर गावाला लागून आहे. ही वाघीण आपल्या तीन शावकांसह काही नागरिकांना दिसून आली होती..गावकऱ्यांनी तिला तिथून हाकलण्याचा प्रयत्न केला असता ती रत्नापूर येथील शेत शिवारात शिरली. ही वाघीण आणि तिचे शावक लोकवस्तीजवळ आल्याची माहिती मिळताच वनविभागाचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. वनरक्षक आणि वनकर्मचाऱ्यांनी वाघिणीला जंगलाच्या दिशेने परतवून लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यात वाघिणेचे तीन शावक आपल्या आईपासून भरकटले..मात्र, यावेळी बिथरलेल्या वाघिणीने चवताळून वनरक्षक सज्जन पारेकर यांच्यावर हल्ला चढवला. या हल्ल्यात पारेकर गंभीर जखमी झाले. त्यांना तातडीने सिंदेवाही येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, प्रकृती पाहता त्यांना पुढील उपचारासाठी चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले आहे..या थरारानंतर जवळपास एक तासातच रत्नापूर येथील शेतकरी दामोदर लोधे यांच्या गट क्रमांक १०३७ मधील उन्हाळी धानाच्या शेतात ही वाघीण मृतावस्थेत आढळून आली. वाघिणीचा मृत्यू झाल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरताच गावकऱ्यांनी घटनास्थळी मोठी गर्दी केली होती..घटनेचे गांभीर्य ओळखून सिंदेवाही वनपरिक्षेत्र अधिकारी अंजली बोरावार (सायंकार), रत्नापूरचे वनरक्षक ओमप्रकाश चहांदे, नवरगावच्या वनरक्षक प्राजक्ता चौधरी, माधुरी सुरपाम, श्रीकृष्ण नागरे यांच्यासह वनकर्मचारी आणि सिंदेवाही पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. वनविभागाच्या पथकाने घटनास्थळाचा पंचनामा करून वाघिणीचा मृतदेह उच्चस्तरीय तपासणी आणि शवविच्छेदनासाठी चंद्रपूर येथील ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटर येथे पाठविला आहे..वनविभागासमोर मोठे आव्हानया घटनेनंतर मृत वाघिणीसोबत असलेले तिचे तीन लहान शावक सध्या बेपत्ता आहे. वनविभाग त्यांचा शोध घेत आहे. आईच्या मृत्यूमुळे हे शावक असुरक्षित झाले असून त्यांना शोधणे वनविभागासमोर मोठे आव्हान आहे..मृत वाघीण ८ ते १० वर्षे वयाचीवनविभागाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, मृत वाघीण अंदाजे ८ ते १० वर्षे वयाची आहे. तिचे सर्व अवयव शाबूत आहेत. त्यामुळे शिकारीची शक्यता प्रथमदर्शनी नाकारली जात असली तरी, मृत्यूचे नेमके कारण शवविच्छेदन अहवालानंतरच स्पष्ट होईल, असे वनविभागाकडून सांगण्यात आले आहे.