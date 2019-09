नागपूर : ईव्हीएमवर निवडणुकीचा निर्णय कॉंग्रेसच्याच कार्यकाळात झालेला आहे. पराभवामुळे विरोधकांनी आता ईव्हीएमला विरोध करीत मतपत्रिकेवर निवडणूक घेण्याची मागणी केली. मतपत्रिकेवर निवडणुकीसाठी आमचीही तयारी आहे, निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असे मत आज केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)चा विदर्भ प्रदेश महामेळाव्यासाठी ते नागपुरात आले होते. त्यानंतर रविभवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या कार्यामुळे जनतेने त्यांना मागील निवडणुकीच्या तुलनेत अधिक जागांवर यश मिळवून दिले. विरोधक मोदींच्या मागे लागले होते. त्यात अपयश आल्यानंतर आता ईव्हीएमच्या मागे लागले, असा टोला त्यांनी विरोधकांना हाणला. छत्तीसगड, राजस्थान, मध्यप्रदेशात निवडणूक जिंकली, त्यावेळी ईव्हीएम सदोष नव्हत्या काय? असा सवालही त्यांनी कॉंग्रेसला केला. पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेने प्रत्येकी 135 जागा घ्यावा, 18 जागा मित्रपक्षांसाठी सोडाव्या. यातील 10 जागांची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली असून चर्चा सुरू असल्याचे ते म्हणाले. युती झाल्यास किमान 240 जागा जिंकणार, असा दावा त्यांनी केला.

