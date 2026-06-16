Washim: रीलच्या नादात जीव गेला;बोरमळी धरणात १८ वर्षीय युवकाचा मृत्यू

मानोरा: सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळविण्याच्या हव्यासापोटी तरुणाई कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे उदाहरण मानोरा तालुक्यातील फुलउमरी येथील बोरमळी धरणावर पाहायला मिळाले. रील तयार करण्याच्या नादात पुसद येथील १८ वर्षीय अंश विजय जयस्वाल या युवकाचा पाण्यात बुडून शुक्रवारी (ता. १३) दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून सोशल मीडियाच्या वाढत्या व्यसनाबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पुसद येथील दोन युवक व तीन युवती ता. १३ जून रोजी सकाळी सुमारे ७ वाजता फुलउमरी येथील बोरमळी धरणावर रील शूट करण्यासाठी आले होते. धरणातील पाण्यात उतरून व्हिडिओ तयार करत असताना अंश जयस्वाल याला पाण्याच्या खोलीचा अंदाज आला नाही..Maharashtra Water Crisis : राज्यावर महादुष्काळाचे संकट! फक्त ८५ दिवस पुरेल इतकाच पाणीसाठा; शेतीसाठी पाणीपुरवठा बंद, अनेक शहरांत पाणीकपात.अचानक तो खोल पाण्यात गेला आणि बुडू लागला. सोबत असलेल्या मित्र-मैत्रिणींनी आरडाओरड केल्याने जवळच्या शेतात काम करणारे शेतकरी घटनास्थळी धावून आले. गावातील काही युवकांनी पाण्यात उतरून अंशचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, ११२ क्रमांकावर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती देण्यात आली..पोलीस उपनिरीक्षक अभिजित बारे हे आपल्या पथकासह तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. तहसीलदार राजेंद्र पाटील तसेच ग्राम महसूल अधिकारी आर. बी. राठोड यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन संत गाडगेबाबा आपत्कालीन शोध व बचाव पथकाला पाचारण केले. दुपारी सुमारे २ वाजता बचाव पथक घटनास्थळी पोहोचले..Nitesh Rane Attacks Abhijit Dipke : 'कॉकरोच पार्टी'चा कोणताच प्रभाव नाही, नितेश राणेंनी अभिजीत दिपकेंना फटकारलं.दीपक सदाफळे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अवघ्या अर्ध्या तासात शोधमोहीम पूर्ण करून अंशचा मृतदेह बाहेर काढला. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी मानोरा ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. अंश जयस्वाल हा आपल्या कुटुंबातील एकुलता एक मुलगा असल्याची माहिती समोर आली असून त्याच्या अकाली निधनाने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.