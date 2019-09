भाड्याच्या खोलीत धान्य पासिंगचा "गोरखधंदा'

यवतमाळ : येथील तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाचा कारभार नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहिला आहे. वाघापूर येथील सिद्घेश्‍वरनगरातील एका घरी भाड्याच्या खोलीत चालणाऱ्या धान्य पासिंगच्या गोरखधंद्याचा पर्दाफाश "मनसे'ने केला. याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्यात आली असून, संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा नोंदविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पुरवठा विभागातील निरीक्षण अधिकारी चांदनी शिवरकर या खासगी एजंट तोंडरे नामक व्यक्तीला सोबत घेऊन नक्षणे यांच्या घरी कित्येक महिन्यापासून धान्य पासिंगचा काळाबाजार करीत असल्याची माहिती मनसेला मिळाली. "मनसे'चे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे यांनी शुक्रवारी (ता.27) दुपारी धडक दिली. त्यांना धान्य पासिंगचे काम सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. हा प्रकार "मनसे'च्या पदाधिकाऱ्यांनी कॅमेराबद्घ केला. अधिकारी पोहोचण्यापूर्वीच निरीक्षण अधिकारी शिवरकर यांनी रुमला कुलूप ठोकून पळ काढल्याचा आरोप "मनसे'ने केला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी भराडी यांची भेट घेऊन हा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. भ्रष्टाचारास खतपाणी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद करून सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी करण्यात आली. डीएसओ यांनी उपविभागीय अधिकारी बक्षी यांना या प्रकाराची माहिती दिली. शासकीय दस्तऐवज बाहेर जातात कसे, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. भराडी यांनी कार्यालयीन पंचनामा करून शिवरामवार व हमदापुरे यांच्या समक्ष सर्व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवून घेतले. या प्रकरणात निरीक्षण अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणती कारवाई होते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. तहसील प्रशासनाचे दुर्लक्ष

धान्य पासिंगचा गोरखधंदा सुरू असल्याची माहिती यापूर्वी तहसीलदारांना देण्यात आली होती. तरीदेखील याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. आता पितळ उघडे पडले. गोरगरिबांच्या धान्यावर डल्ला मारणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

