Washim News: मॉन्सूनपूर्व खरीपाच्या कामांना वेग; मृग नक्षत्र ४० दिवसांवर; अक्षय तृतीयापासून लगबग

रिसोड: मराठी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला पाडव्याच्या दिवशी शेतकरी तास काढतात. परंतु, अक्षय तृतीया हे साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असल्यामुळे अक्षय तृतीयापासून प्रत्यक्ष खरिपाच्या कामांची लगबग सुरू झाली आहे. मृग नक्षत्र ४० दिवसांवर येऊन ठेपले आहे. ग्रामीण भागात आजही शेतकरी पारंपारिक पद्धतीने बैलाच्या सहाय्याने मशागतीची कामे करतात. सध्या तापमानात प्रचंड वाढ झाली असली, तरी सकाळ संध्याकाळ शेतीची कामे करण्यात शेतकरी व्यस्त आहेत..जिल्ह्यात मॉन्सूनपूर्व शेती मशागतीच्या कामांना सध्या वेग आला असून, ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांची शेतात मोठी लगबग सुरू झाली असल्याचे दिसून येत आहे. यांत्रिकीकरणामुळे तसेच सिंचन सुविधेमुळे मशागतीची कामे बदलली असली, तरी अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतकरी आजही पारंपरिक पद्धतीनुसार पाडव्याला तास काढून अक्षय तृतीयापासून शेतीच्या कामांना शुभारंभ करतात..त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी नांगरणी, वखरणी, बांधबंदिस्ती, शेत साफसफाईची कामे हाती घेतली आहेत. सध्या तापमानात प्रचंड वाढ झाली असली, तरी सकाळ-संध्याकाळच्या वेळेत मशागतीची कामे केल्या जात आहेत. मृग नक्षत्र ४० दिवसांवर येऊन ठेपले असून, ता. २५ 'मे'पासून रोहिणी नक्षत्राला सुरुवात होणार आहे. मृग नक्षत्राला अवघे चाळीस दिवस शिल्लक असल्याने तसेच रोहिणी नक्षत्रात हळद उत्पादक शेतकरी हळदीची लागवड करणार असल्यामुळे शेतकरी खरीप हंगामाच्या तयारीत व्यस्त झाले आहेत..पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जमिनीची मशागत पूर्ण करून ठेवण्यावर भर दिला जात आहे. जमिनीची वेळेत मशागत केल्यास तणाचा व किडीचा प्रादुर्भाव कमी होतो. तसेच पावसाचे पाणी मुरण्यास मदत होते, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. परिणामी पेरणीची कामेही वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होते. ट्रॅक्टर, नांगर, रोटाव्हेटर, कुळव यांना मोठी मागणी वाढली आहे..ग्रामीण भागात आजही अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतकरी बैलजोडीच्या सहाय्याने पारंपरिक पद्धतीने मशागत करत असताना दिसून येत आहेत. यांत्रिकीकरण झाले असले, तरी काही कामे ही मनुष्यबळाचा वापर करूनच करावी लागतात त्यामुळे शेतीकामा साठी मजुरांची मागणीही वाढू लागली आहे..दरम्यान, कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, खतांचा संतुलित वापर, मृदा परीक्षण तसेच हवामानानुसार पीक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन केले जात आहे. वेळेत मशागत आणि नियोजनबद्ध तयारी केल्यास खरीप हंगामात चांगले उत्पादन मिळण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. मान्सूनच्या आगमना पूर्वी उरलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू असल्याचे दिसून येत आहे..पीक कर्जाचा तिढा सुटेनाराज्य शासनाने पीक कर्ज माफीची घोषणा केली असली, तरी अजून बँकाना कोणत्याही सूचना दिल्या गेल्या नाहीत. नियमित व थकीत कर्जदार शेतकरी सभ्रमात आहेत. पीक कर्ज भरले नसल्याने नवीन कर्ज मिळणार नाही, कर्ज मिळाले नाही, तर येणारा खरीप पेरणी कसा करावा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.