Washim News: रिसोड शहरावर घोंगावतेय जलसंकट; प्रकल्पात केवळ अकरा टक्केच जलसाठा; वाढत्या तापमानाचा परिणाम

रिसोड: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या आडोळ प्रकल्पात केवळ अकरा टक्केच जलसाठा शिल्लक राहिला आहे. तापमानात प्रचंड वाढ झाली असून, मॉन्सून लांबणीवर गेल्यास शहरात अजूनही भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन नगरपरिषद प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. शहरात अनेक भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत..नव्वदच्या दशकापूर्वी रिसोड शहरवासीयांना पाणीटंचाईचा मोठा सामना करावा लागत होता. कोणतीही कायमस्वरूपी पाणीपुरवठ्याची योजना नव्हती. उन्हाळ्यात तर भीषण पाणीटंचाई निर्माण होत होती. नव्वदच्या दशकानंतर करडा येथून शहराला पाणीपुरवठा करण्याचे प्रयत्न झाले. परंतु, त्यावेळी झालेला खर्च वाया गेला.ही योजना कार्यान्वित होण्याच्या आधीच बारगळली. नव्वदला आडोळ प्रकल्पाची निर्मिती झाली. त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जलसाठा निर्माण झाला. त्यानंतर २००० च्या दरम्यान स्व.पुंडलिकराव गवळी यांच्या प्रयत्नाने आडोळ प्रकल्पावरून शहरासाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा तसेच जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले. तेंव्हापासून तर आजपर्यंत शहरवासीयांना शुद्ध व मुबलक पाणीपुरवठा होत आहे..परंतु, त्यावेळी शहराची लोकसंख्या २२ हजाराच्या आसपास होती. आज शहराची लोकसंख्या पन्नास हजाराच्या घरात गेली आहे. गत पंचवीस वर्षांपूर्वीची लोकसंख्या व आजची लोकसंख्या विचारात घेता व पाण्याची मागणी, वापर दुपटीने वाढला आहे. वाढते शहरीकरण व वाढती लोकसंख्या विचारात घेता शहराला वाढीव पाणीपुरवठा करण्याची मागणी होत आहे.मागील वर्षी वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी ७५ कोटी मंजूर झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. परंतु, आजपर्यंत याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती नगरपरिषद प्रशासनाकडून मिळालेली नाही. वाढती लोकसंख्या विचारात घेता वाढीव पाणीपुरवठा करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. शहराला पाणीपुरवठा करत असताना पाणीपुरवठा विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे..अशाही परिस्थितीत पालिकेचे पाणी वितरण व्यवस्थेची कर्मचारी अतिशय दक्षतेने झोन पाडून सहा दिवसआड पाणीपुरवठा करीत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे पाण्याचे बाष्पीभवन होत आहे.अनेक गावांना प्रकल्पातून पाणीधरणातील पाण्याचा उपसा दररोज मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे पाणी पातळी झपाट्याने कमी होऊन अकरा टक्क्यावर आली आहे. आजरोजी केवळ अकरा टक्केच जलसाठा शिल्लक असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता डाखोरे यांनी सांगितले आहे. प्रकल्पावरून रिसोड, शिरपूर, रिठद या मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांसह आजुबाजूच्या चार ते पाच खेड्यांना पाणीपुरवठा केल्या जातो. तसेच आजुबाजूंचे शेतकरीही या धरणावरून सिंचनासाठी पाण्याचा वापर करीत आहेत..पाणी जपून वापरण्याचे आवाहनधरणात पाणीसाठा कमी असल्याने पाण्याचे नियोजन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पावसाळ्याला उशीर झाल्यास तसेच पाणी वापराचे नियोजन न केल्यास शहरात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाण्याचा अपव्यय न करता पाणी जपून वापरण्याचे आवाहन नगराध्यक्ष भगवानराव क्षीरसागर, मुख्याधिकारी सतीश शेवदा, पाणीपुरवठा विभागाचे सभापती संजय बगडीया यांनी केले आहे.."वाढीव पाणीपुरवठा योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच ही योजना कार्यान्वित होईल. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता या योजनेत अजूनही वाढ करण्याचे विचाराधीन आहे."- भगवानराव क्षीरसागर,नगराध्यक्ष, रिसोड.."धरणातील पाणीसाठा लक्षात घेता पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी फिरते पथक निर्माण करण्यात आले आहे. पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्या नागरिकांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल."- सतीश शेवदा,मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, रिसोड.."आडोळ प्रकल्पात आजरोजी अकरा टक्केच जलसाठा आहे. पाणी वितरणाचे नियोजन करण्यात येत असून, पाणीटंचाई निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतल्या जात आहे."- नंदकिशोर डाखोरे,अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, नगरपरिषद, रिसोड.