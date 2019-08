टेकाडी (जि. नागपूर) : एकीकडे सरकार ग्रामीण भागात अनेक विकासकामे करीत आहे. दुसरीकडे सरकारने नेमून दिलेले ठेकेदार व अभियंत्यांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण अर्जनाचा रस्ताच खस्ता झाला आहे. बसफेऱ्याही रखडल्याने विद्यार्थ्यांना पायदळ जावे लागत आहे.

रामटेक विधानसभाअंतर्गत येणाऱ्या पारशिवणी तालुक्‍यातील बोर्डा, बोरी व खेडी या रस्त्याचे बांधकाम मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत बांधकाम विभागाने हाती घेतले आहे. पावसाळ्यात संबंधित विभागाने रस्त्याचे बांधकाम सुरू केल्याने क्षेत्रातील विद्यार्थी व शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पावसामुळे परिसरात येणारी एसटी खराब रस्त्यामुळे बंद झाली. रस्ता दगड, माती व खडीकरणाने माखून निघाला आहे. वाहने स्लिप होत असल्याने अपघातात वाढ झाली आहे. याबाबत रामटेक विधानसभाअंतर्गत जनप्रतिनिधीकडे तक्रार करून कुठलाही तोडगा निघत नसल्याने कंत्राटदार राजकीय वरदहस्तानी काम करीत असल्यांचे आरोप होत आहे.

रस्त्यावर खड्डे व गिट्टी पडून असल्यामुळे शाळेपर्यंत एसटी येत नाही. 15 दिवसांपासून पायदळ शाळेत जातो. यामुळे शाळेत पोहोचायला उशीर होत आहे.

- कचू विलास बावणे

विद्यार्थी, साईनाथ स्कूल, बोरडा.

Web Title: The road to education application is dull