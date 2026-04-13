विदर्भ

Buldhana News: आरटीईसाठी २८०१ विद्यार्थ्यांची निवड; लॉटरीद्वारे जागांची निश्चिती; २० एप्रिलपर्यंत प्रवेश घेण्याचे आवाहन

2933 Seats Offered Across 226 Schools: बुलडाणा जिल्ह्यात RTE अंतर्गत २८०१ विद्यार्थ्यांची लॉटरीद्वारे निवड जाहीर करण्यात आली आहे. निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांनी २० एप्रिलपर्यंत प्रवेश निश्चित करणे आवश्यक आहे.
बुलडाणा: जिल्ह्यात या शैक्षणिक वर्षासाठी एकूण २२६ शाळांमधील २९३३ जागा उपलब्ध होत्या. या जागांसाठी जिल्हाभरातून एकूण ६१७१ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यामधून २८०१ विद्यार्थ्यांची निवड यादी व प्रतीक्षा यादी शुक्रवारी (ता.१०) रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. आरटीई प्रवेशासाठी निवड झालेल्या बालकांना १० ते २० एप्रील याकालावधीत प्रवेश घेण्यासाठी मुदत देण्यात आलेली आहे.

