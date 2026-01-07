विदर्भ

Kidney Racket : एक कोटीत दडपला पीडिताचा मृत्यू! किडनी तस्करीत धक्कादायक खुलासा, गोपनीय अंत्यसंस्कार, दोन पीडित दगावले

Kidney trafficking case: चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे यांच्या किडनी विक्री प्रकरणाची साखळी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे.
Illegal kidney transplant: किडनी विक्री प्रकरणात बांगलादेशातील एका पीडिताचा तामिळनाडूतील त्रिची येथील रुग्णालयात किडनी काढण्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झाला होता, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या पीडितावर गोपनीयपणे भारतातच अंत्यसंस्कार करण्यात आला व ढाक्यातील त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी देऊन प्रकरण दडपण्यात आले होते, असे कळते.

