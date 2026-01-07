Kidney Racket : एक कोटीत दडपला पीडिताचा मृत्यू! किडनी तस्करीत धक्कादायक खुलासा, गोपनीय अंत्यसंस्कार, दोन पीडित दगावले

Illegal kidney transplant: किडनी विक्री प्रकरणात बांगलादेशातील एका पीडिताचा तामिळनाडूतील त्रिची येथील रुग्णालयात किडनी काढण्याच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान मृत्यू झाला होता, अशी धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. या पीडितावर गोपनीयपणे भारतातच अंत्यसंस्कार करण्यात आला व ढाक्यातील त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी देऊन प्रकरण दडपण्यात आले होते, असे कळते..चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड तालुक्यातील मिंथूर येथील रोशन कुडे यांच्या किडनी विक्री प्रकरणाची साखळी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे भारतासह कंबोडिया आणि बांगलादेशपर्यंत पसरली आहे. किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झालेल्या दोन रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे.तसेच बांगलादेशातील किडनीदात्यांची भारतीय ओळखपत्रे व अन्य कागदपत्रे पश्चिम बंगालमध्ये तयार केली जायची व नंतर दात्याची वैद्यकीय तपासणी केली जायची, असेही तपासात आढळले..या रॅकेटमध्ये सोलापुरातील रामकृष्ण सूंचू उर्फ डॉ. कृष्णा, दिल्लीतील डॉ. रवींद्रपाल सिंग आणि तामिळनाडूतील त्रिची येथील स्टारकिम्स हॅास्पिटलचे संचालक डॉ. राजरत्नम गोविंदस्वामी हे मुख्य सूत्रधार आहेत. हे तिघे एकमेकांशी संपर्कात होते. डॉ. गोविंदस्वामी यांच्या रुग्णालयात डॅा. रवींद्रपाल सिंग शस्त्रक्रिया करायचा, तर डॉ. कृष्णा गरजू किडनीदाता शोधायचा.कर्नाटकातील बांगलकोट येथील कार्तिक नावाच्या व्यक्तीच्या वडिलांची किडनी खराब झाली होती. ते बंगलोर येथील एका नामांकित रुग्णालयात दाखल झाले. रुग्णालयातील टेक्निशियन लोकेशने डॉ. कृष्णा यांच्याशी संपर्क करून किडनी दात्याची व्यवस्था करण्यास सांगितले. प्रत्यारोपणानंतर कार्तिकाच्या वडिलांचा मृत्यू झाला, परंतु किडनी विकणाऱ्याची ओळख अद्याप तपास पथकाला पटलेली नाही..२६ ऑक्टोबर ते १ नोव्हेंबर २०२५ या दरम्यान श्रीनिवास नावाच्या रुग्णावर किडनी प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया झाली आणि १ डिसेंबर रोजी त्याचा मृत्यू झाला. ही माहितीही डॉ. सिंग आणि डॉ. कृष्णा यांच्या मोबाईल संपर्कातून समोर आली. सर्व शस्त्रक्रिया बंगलोर आणि तामिळनाडूतील त्रिची येथे झाल्या आहेत. या रॅकेटमध्ये अजून अनेकांचा बळी गेलेला असण्याची शंका आहे..चॅटमधून झाला रहस्यांचा उलगडाडॉ. रवींद्रपाल सिंग आणि डॉ. कृष्णा यांच्या व्हॉट्सॲप चॅट आणि व्हॉइस कॉल्समधून या रॅकेटची अनेक रहस्ये समोर आली आहेत. १४ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या चॅटमध्ये बांगलादेशातील एका पीडिताचा किडनी काढताना मृत्यू झाल्याचा उल्लेख आहे. त्यानंतर त्याच्यावर गोपनीयरीत्या अंत्यसंस्कार करण्याचे निर्देश डॉ. रवींद्रपालने कृष्णाला दिले. या मृताची पत्नी केवळ २६ वर्षांची असून त्याला दोन मुली होत्या..१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी डॉ. कृष्णा ढाका येथे जात असल्याची माहिती डॉ. सिंग यांना देतो. चॅटमध्ये ‘संजय’ नावाच्या व्यक्तीचा उल्लेखही आहे. त्याने सिंग यांच्याशी संपर्क केला होता. २५ ऑगस्ट रोजी कृष्णा ढाक्यातील पीडिताच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचला. त्या कुटुंबीयांनी आधीच आपला मुलगा बेपत्ता असल्याची तक्रार ढाक्यात नोंदवून ठेवलेली होती. अखेरीस, एका कोटी रुपयात प्रकरणावर पडदा टाकण्यात आला. मात्र मृत पीडित आणि संजयची खरी ओळख अद्याप तपास पथकाला मिळाली नाही..कृष्णा व रवींद्रपाल यांच्यातील मूळ व्हॉट्सॲप चॅटिंग इंग्रजीत आहे. त्याचे स्वैर भाषांतर...(१४ ऑगस्ट, २०२५)कृष्णा - आपण त्याला गमावले… हे घडायलाच नको होते. त्याला दोन मुली आहेत आणि त्याची पत्नी अवघी २६ वर्षांची आहे. सर, मी त्यांच्या प्रश्नांना काय उत्तर द्यावे?”रवींद्रपाल - मी पत्नीशी याबाबत चर्चा केली आहे आणि मी खूपच अस्वस्थ आहे. नंतर तुमच्याशी बोलतो.कृष्णा - मला दोन दिवसांचा वेळ द्या. आज महानगरात अंत्यसंस्कार करणे किती धोकादायक आहे. आपण नेमक्या कोणत्या चुका करत आहोत, तेच कळत नाही..(१५ ऑगस्ट, २०२५)कृष्णा - मी ढाका येथे जात आहे.रवींद्रपाल - ओके(२५ ऑगस्ट, २०२५)कृष्णा - मी सध्या ढाका येथे आहे. डोनरचे कुटुंबीय आम्ही त्याला गमावले हे मान्य करायला तयार नाहीत. त्यांनी मोठा मुद्दा केला असून मागील आठवड्यात पोलिसांत तक्रारही दिली आहे. खूप विनंती आणि दीर्घ चर्चेनंतर आता ते १ कोटी या मोठ्या रकमेची मागणी करत आहेत. ही रक्कम मी एकट्याने भरणे शक्य नाही. म्हणून मी आपणास विनंती करतो की या शस्त्रक्रियेशी संबंधित सर्व खर्चाची जी रक्कम लागेल ती एकत्र करून देण्याबाबत आपले मत कळवा. सर्व पेमेंट मला गोळा करून द्यावी लागतील. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी मला ६ महिन्यांचा वेळ द्यावा लागेल. कृपया आपले मत लवकर कळवा, म्हणजे मी पुढचा निर्णय घेऊन त्यांच्याशी बोलून प्रक्रिया पूर्ण करू शकेन आणि एका शस्त्रक्रियेची उर्वरित रक्कम आपणास अदा करू शकेन.रवींद्रपाल - जे योग्य वाटेल ते करा... तुम्हीच बेस्ट जज आहात.निकाल आज येण्याची शक्यताचंद्रपूर न्यायालयात डॉ. रवींद्रपाल सिंग याच्या जामीन अर्जावर सुनावणी पूर्ण झाली. निकाल उद्या येण्याची शक्यता आहे. तमिळनाडूतील मुदराई येथे उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर डॅा. राजरत्नम गोविंदस्वामी याला तात्पुरता जामीन दिला आहे. त्याला चंद्रपूर न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.