Washim: तीन हजार ग्रामस्थांची मिटवली तहान

मालेगाव: तीव्र उन्हाळ्यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवत असताना, तालुक्यातील ब्राह्मणवाडा येथील ग्रामस्थांना पाणीटंचाईच्या झळा सोसाव्या लागू नयेत म्हणून गावातील राजू राठी आणि बाबाराव घुगे हे दोन दानशूर व्यक्ती देवदूतासारख्या धावून आले आहेत. यांनी स्वतःच्या शेतातील पाण्याचे स्रोत गावासाठी मोकळे करून दिल्याने, ते खऱ्या अर्थाने ब्राह्मणवाडावासीयांसाठी ‘भगीरथ’ ठरले आहेत..सुमारे तीन हजार लोकसंख्या असलेल्या ब्राह्मणवाडा गावात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. गावातील विहिरींचे पाणी पार आटले होते, तर गावातील तिन्ही हातपंप कोरडे पडले होते. पाण्यासाठी गावकऱ्यांची वणवण होत असतानाच, गावातील या दोन्ही व्यक्तिमत्त्वांनी सामाजिक बांधिलकी जपत पुढाकार घेतला..Maharashtra Rain: मान्सून आला पण सक्रिय नाही; राज्यातील पावसाबाबत मोठं अपडेट, सरकारकडून शेतकऱ्यांना सतर्कतेचा सल्ला.गावातील गंभीर परिस्थिती पाहून बाबाराव घुगे यांनी थेट आपल्या शेतातून गावात पाइपलाईन टाकली आणि पाणी उपलब्ध करून दिले. या पाइपलाईनवरून आता संपूर्ण गाव पाणी भरत आहे. राजू राठी यांच्या शेतात ‘ऊर्ध्व मोर्णा’ प्रकल्पातून पाइपलाईनने पाणी आणलेले आहे..त्यांनी या पाइपलाईनचे पाणी गावातील आठ वेगवेगळ्या विहिरींमध्ये आठवड्यातून दोनदा सोडण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय, त्यांनी स्वतःच्या शेतातील विहिरीवरूनही गावात स्वतंत्र पाइपलाईन आणली आहे, ज्याचा वापर गावकरी पिण्याच्या पाण्यासाठी करत आहेत. या दोन्ही सुपुत्रांच्या प्रयत्नांमुळे गावकऱ्यांना घरबसल्या किंवा जवळच पाणी उपलब्ध झाले असून, त्यांची पायपीट थांबली आहे..IND vs AFG Test: भारताने केला डाव घोषित, अफगाणिस्तानसमोर धावांचा डोंगर! गिल, राहुल, पंत, सुदर्शनसह वॉशिंग्टनचीही 'सुंदर' खेळी."राजू राठी व बाबाराव घुगे यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने गावातील लोकांना मोफत पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. त्यांच्या या स्तुत्य उपक्रमामुळे ब्राह्मणवाडा गावाचा बिकट झालेला पाणीप्रश्न सुटला असून, गावकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे."- धन्यकुमार बांडे, अध्यक्ष, महावीर ग्रामीण सहकारी पतसंस्था, मालेगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.