Maharashtra vidhansabha 2019 पहिल्या दिवशी उमेदवारी अर्ज घेण्यासाठी गर्दी

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी आज अधिसूचना जारी झाली. पहिल्या दिवशी अर्ज घेणाऱ्यांची गर्दी जास्त होती. नागपूर शहरातील सहा विधानसभेत एकूण 116 उमेदवारी अर्ज वितरित करण्यात आले. मात्र, आज एकही नामांकन अर्ज दाखल झाला नाही.

पहिल्या दिवशी अर्ज घेण्यासाठी उमेदवार व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गर्दी होती. याकरिता मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोस्तही लावण्यात आला होता. पहिल्या दिवशी सर्वाधिक 33 उमेदवारी अर्ज उत्तर नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून नेण्यात आले. तर सर्वांत कमी तीन अर्ज उमरेड विधानसभा मतदारसंघातून गेले. विधानसभा निवडणुकीला आज खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली. निवडणूक अर्ज वितरित करणे आणि वाटप करण्याची प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय व तहसील कार्यालयात असलेल्या शहरातील विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यालयात आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येक विभागीय कार्यालयात राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी मोठी गर्दी केली होती.

एक उमेदवाराला चार अर्ज नेता येतात. पहिल्या दिवशी नागपूर शहरातील 116 अर्ज गेले. अर्ज करताना उमेदवाराला अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. राखीव मतदारसंघाकरिता ही रक्कम पाच हजार तर सर्वसाधारण मतदारसंघाकरिता दहा हजार रुपये आहे.

पहिल्या दिवशी अर्ज घेणाऱ्यांची संख्या

मतदारसंघ ः संख्या

नागपूर दक्षिण-पश्‍चिम - 15

नागपूर दक्षिण : 23

नागपूर पश्‍चिम : 15

नागपूर पूर्व : 10

नागपूर मध्य : 20

उत्तर नागपूर : 33

