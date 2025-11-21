विदर्भ

Gondia Crime : वडिलाचा मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अत्याचार पीडित मुलीने एका बाळाला दिला जन्म

सडक अर्जुनी तालुक्यातील डुग्गीपार पोलिस ठाण्याअंतर्गत येत असलेल्या एका गावातील १४ वर्षीय स्वतःच्या मुलीवर वडिलानेच लैंगिक अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
