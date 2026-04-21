Vidarbha News: साकोलीत शासकीय क्वार्टर ओस; लाखोंचा महसूल बुडीत; ९-१० वर्षांपासून निर्जन स्थिती

साकोली: शहरातील विविध शासकीय विभागांच्या मालकीची शेकडो कर्मचारी निवासस्थाने (क्वार्टर) गेल्या अनेक वर्षांपासून देखभाल-दुरुस्तीअभावी ओस पडली असून, त्यांची अवस्था खंडहरासारखी झाली आहे. परिणामी शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून, या रिकाम्या इमारती असामाजिक तत्त्वांचे अड्डे बनत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे..पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, वन, पोलिस, महावितरण, पशुसंवर्धन आदी विभागांचे क्वार्टर्स साकोली शहरात मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात र, यापैकी बहुतांश क्वार्टर गेल्या ९ ते १० वर्षांपासून वापराविना पडून आहेत..पाटबंधारे विभागाच्या वसाहतीतील २० ते २५ क्वार्टरच्या भिंतींना मोठे तडे गेले असून, छताचे स्लॅब खचले आहे. अनेक ठिकाणी पत्रे, लोखंडी गज चोरीला गेले आहेत. रिकाम्या खोल्यांमध्ये दारू पिणे, जुगार व इतर गैरप्रकार वाढल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे..'तातडीने निर्णय घ्यावा'शहरात शासकीय जागांची कमतरता असताना कोट्यवधींची मालमत्ता पडून राहू नये. दुरुस्ती करून वापरात आणावी किंवा नव्याने बांधकाम करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली. प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना हक्काचे घर आणि शासनाला बुडता महसूल परत मिळू शकतो, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे..पर्याय काय?तात्पुरती दुरुस्ती : चांगली स्थिती असलेल्या क्वार्टरची दुरुस्ती करून तत्काळ कर्मचाऱ्यांना वाटप केल्यास महसूल वाढू शकतो.बीओटी तत्त्वावर पुनर्विकास : खासगी भागीदारीतून बहुमजली निवासस्थाने उभारल्यास अधिक कर्मचाऱ्यांची सोय होईल.निर्लेखन प्रक्रिया : पूर्णपणे मोडकळीस आलेल्या इमारती पाडून जागा इतर शासकीय उपयोगासाठी वापरावी.