Bear Attack: अस्वलाच्या हल्ल्यात जखमी गुराख्याचा मृत्यू; पापडा जंगलातील दुपारचा थरार, उपचारादरम्यान मालवली प्राणज्योत

Bear Attack in Papda Reserved Forest: साकोली तालुक्यातील सानगडी उपवन क्षेत्रातील पापडा राखीव जंगलात गुरे चारण्यासाठी गेलेल्या गुराख्यावर अस्वलाने अचानक हल्ला करून गंभीर जखमी केले.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

साकोली : सानगडी उपवन क्षेत्रातील पापडा राखीव वनात गुरे चराईसाठी गेलेल्या व्यक्तीवर अस्वलाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. त्याचा नागपूरला मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

