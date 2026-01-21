Bear Attack: अस्वलाच्या हल्ल्यात जखमी गुराख्याचा मृत्यू; पापडा जंगलातील दुपारचा थरार, उपचारादरम्यान मालवली प्राणज्योत

साकोली : सानगडी उपवन क्षेत्रातील पापडा राखीव वनात गुरे चराईसाठी गेलेल्या व्यक्तीवर अस्वलाने हल्ला करून गंभीर जखमी केले. त्याचा नागपूरला मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..मृताचे नाव दौलत मणिराम राऊत (वय ५५, सोनका पळसगाव) असे आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. १९ जानेवारीला दौलत राऊत हे दोन साथीदारांसह जंगलात गुरे चारण्यास गेले होते..दुपारी दीडच्या सुमारास झुडपातून आलेल्या अस्वलाने त्यांच्यावर अचानक हल्ला केला. दरम्यान, काही अंतरावर असलेल्या साथीदारांनी धाव घेतल्याने अस्वल जंगलात निघून गेले.नंतर जखमी दौलत राऊत यांना उपजिल्हा रुग्णालय साकोली येथे नेण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना जिल्हा रुग्णालय भंडारा येथे हलविण्यात आले..तेथे सहाय्यक वनसंरक्षक संजय मेंढे यांनी भेट देऊन उपचारासाठी वनविभागाकडून आर्थिक मदत दिली. जखमीची प्रकृती गंभीर असल्याने पुढील उपचारासाठी नागपूर मेडिकल कॉलेजमध्ये हलविण्यात आले..Gadchiroli News : ...तर गर्भवतीचा जीव वाचला असता; पीडिता पुजाऱ्याकडे गेली असल्याचा आरोग्य प्रशासनाने केला दावा.मात्र, मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाल्याने जखमीचा रात्री मृत्यू झाला. वन विभागाने परिसरतील गावांत वन्यप्राण्यांपासून सावधगिरी बाळगण्याबाबत जनजागृती सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.