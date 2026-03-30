Vidarbha News: रस्त्यांची दयनीय स्थिती; विकासकामांसाठी प्रतीक्षाच; हलबीटोला मार्गासह मुख्य रस्ते जीर्ण; अपघाताचा धोका वाढला

सालेकसा: आदिवासीबहुल सालेकसा तालुका आजही मूलभूत विकासकामांपासून वंचित असल्याचे चित्र दिसून येते. विविध स्तरांवर विकासाच्या चर्चा होत असल्या तरी तालुक्यातील अनेक गावे आणि ग्रामीण भाग अद्यापही सोयी-सुविधांसाठी प्रतीक्षेत आहेत.नगर पंचायत क्षेत्र असलेल्या सालेकसामध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवतो. जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ म्हणून ओळख असलेल्या हलबीटोला परिसराकडे जाणारे दोन्ही मुख्य रस्ते रेल्वेस्थानक ते हलबीटोला आणि रेल्वे फाटक ते हलबीटोला अत्यंत जीर्ण अवस्थेत आहेत. गावातून जाणारा हा रस्ता पूर्णपणे खड्डेमय झाला असून, वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो..गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींनी या रस्त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जातो. देवरी ते छत्तीसगडला जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग असल्याने त्याचे महत्त्व अधिक आहे..रस्त्यावरील सैल गिट्टी व दगड वाहनांच्या चाकांमुळे उडून रस्त्यालगतच्या घरांवर आदळत असून, त्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिस्थिती अशीच राहिल्यास मोठ्या अपघाताची शक्यता नाकारता येत नाही. ."या मार्गावरून प्रवास करताना वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. रस्त्यावरील गिट्टी व दगड घरांना लागतात. त्यामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. शासन व प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे."- किशोर गावराने, नगरसेवकअनेक गावांचा.जीवनदुवा ठरलेला मार्गहलबीटोला परिसरातील सुरजाटोला, पिपरटोला, गोर्रे, कोसमतर्रा, सीतेपाला, मरकाखांदा, कुलरभट्टी, लोहारा, लभाधारणी, गोंडीटोला आदी गावांतील नागरिकांचा दैनंदिन प्रवास याच मार्गावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या रस्त्याची दुरुस्ती तातडीने होणे गरजेचे आहे.