समीर मेघे म्हणाले, राष्ट्रवादीच्या शंभर कार्यकर्त्यांचे फोन आले

नागपूर : भाजपचे माजी आमदार विजय घोडमारे यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यापासून मला राष्ट्रवादीच्या शंभरपेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांचे फोन आले. ते उमेदवार असतील तर आम्ही उद्याच पक्ष सोडण्यास तयार असल्याचे सांगितल्याचा दावा हिंगण्याचे आमदार समीर मेघे यांनी केला. यावरून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांची फळी त्यांच्यासोबत नाही हे दिसून येते असेही मेघे म्हणाले.

समीर मेघे यांच्या राजकारणामुळे आपण भाजप सोडत असल्याचा आरोप करून घोडमारे राष्ट्रवादीत दाखल झाले. याबाबत विचारणा केली असता मेघे यांनी कोणते राजकारण केले हे मला ठाऊक नाही, त्यांना पक्ष सोडण्यासाठी कदाचित काहीतरी बहाणा हवा होता, असे सांगितले. तीन वर्षांपासून घोडमारे हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते व माजी मंत्री बंग यांच्यासोबत मिळून भाजपविरोधात कामे कामे करीत होते. प्रत्येक स्थानिक निवडणुकीत त्यांनी भाजपच्या विरोधातच काम केले. रमेश बंग यांना पराभूत करूनच ते आमदार झाले. त्यासाठी हिंगण्यातील सर्वांनीच त्यांना सहकार्य केले होते. आता तेच बंग यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत. याचा फटका भाजपऐवजी त्यांनाच जास्त बसणार आहे. आशा करतो घोडमारे यांनाच उमेदवारी मिळावी आणि आपल्या विरोधात निवडणूक लढवावी. मी त्यांना निवडणुकीसाठी शुभेच्छा देतो. त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळाच्या तुलनेत माझ्या काळात कित्येक पटीने विकासकामे मतदारसंघात झाली आहेत. त्यांचे गाव असलेल्या क्षेत्रातच 30 ते 32 कोटींची कामे केली आहेत. या बाबतीत मी त्यांच्यासोबत कुठल्याही मंचावर चर्चा करण्यास तयार आहो. हिंगण्यातील लोक हुशार आणि जागरूक आहे. ते नक्कीच विकासासोबत जातील, याचा विश्‍वास असल्याचे आमदार मेघेंनी सांगितले.

Web Title: Sameer Meghe said, hundreds of NCP workers got calls