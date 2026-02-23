Washim Accident: कंटेनरची जोरदार धडक; दोन चिमुकल्यांच्या डोळ्यांदेखत पालक हिरावले

मानोरा : शिर्डी-कोपरगाव परिसरातील समृद्धी महामार्गावर रविवारी (ता.२२) पहाटे पाचच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात मानोरा तालुक्यातील बेलोरा येथील दादाराव प्रल्हाद शिंदे (वय ३५) व त्यांची पत्नी सोनू दादाराव शिंदे (वय ३०) यांचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या अपघाताने बेलोरा गावावर शोककळा पसरली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदे दाम्पत्य रोजगारानिमित्त मुंबई येथे वास्तव्यास होते. गावाकडे असलेल्या आपल्या मुलगी गौरी (वय १३) व मुलगा साहिल (वय १०) यांना मुंबईला सोबत घेऊन जाण्यासाठी ते मालकाचे चारचाकी वाहन घेऊन बेलोराकडे येत होते..Accident News: भीषण अपघातात भावाचा जागीच मृत्यू; बारावीचा पेपर देऊन बहिणीला घरी नेताना घटना, आई-वडीलांचा आक्राेश!.दरम्यान, समृद्धी महामार्गावर समोरून येणाऱ्या कंटेनरने त्यांच्या वाहनाला जोरदार धडक दिल्याने हा भीषण अपघात झाला. धडकेची तीव्रता इतकी जबर होती की दादाराव शिंदे व सोनू शिंदे यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करून मृतदेह पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आले. दरम्यान, ही बातमी बेलोरा गावात समजताच गावकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत असून, संपूर्ण गाव शोकसागरात बुडाले आहे..Dombivli: भाविकांवर काळाचा घाला! देवदर्शनाहून परतताना डोंबिवलीतील दोघांसह 4 जणांचा मृत्यू .रोजगारासाठी मुंबईत कष्ट करून कुटुंब एकत्र आणण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या कष्टकरी दाम्पत्याचा असा अकाली अंत झाल्याने परिसरात दुःखाचे वातावरण आहे. आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने गौरी व साहिल ही दोन लहान मुले पोरकी झाल्याने त्यांच्या भवितव्याबाबत ग्रामस्थांत चिंता व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.