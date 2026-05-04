Sindkhed Raja Crime : समृद्धी महामार्गावरील १२ लाखाचा दरोडा उघड; आंतरराज्य टोळी बीड जिल्ह्यांतून जेरबंद, ८ आरोपींना अटक

सिंदखेड राजा - सिंदखेड राजा तालुक्यातील समृद्धी महामार्गावर दुसरबीड जवळ असलेल्या पुलावर व्यापाऱ्याला लुटणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा बुलढाणा स्थानिक गुन्हे शाखेने पर्दापाश केला. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई परिसरातून या टोळीतील ८ गुन्हेगारांना अटक केली असून, त्यांच्याकडून पिस्तल,जिवंत काडतुसे दोन वाहने आणि रोख रकमेसह १२ लाख ४८ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..गुजरात राज्यातील बनारस कांठा जिल्ह्यातील अभयसिंह आनंदसिंह वाघेला (वय-३२ वर्षे) हे एका धान्य व्यापाऱ्याकडे काम करतात. ता. २ मे रोजी रात्री १०.४५ वाजेच्या सुमारास ते आपल्या मालकाचे १२ लाख रुपये घेऊन स्कार्पिओ क्रमांक एम. एच. ०१ ई. जे. ३७६८ नागपूरवरून उंडा गुजरातकडे समृद्धी महामार्गावरून जात होते.समृद्धी महामार्गावर असलेल्या दुसरबीड टोल नाक्यासमोरील पुलावर गाडीच्या टायरमधील हवा तपासण्या साठी अभियसिंग वाघेला थांबले असता पाठीमागून आलेल्या एक बोलेरो आणि इनोव्हा गाडीने त्यांना अडवले त्या गाड्यांमधून उतरलेले १० ते १२ इसमांनी अभिसिंग वाघेला यांना बेदम महाराणी केली आणि डोक्याला बंदूक लावून जीव मारण्याची धमकी दिली..दरोडेखोरांनी त्यांना त्यांच्याच गाडीत बसून ८ लाखाची स्कार्पिओ आणि गाडीतील १२ लाखाची रोकड असा एकूण २० लाखाचा ऐवज जबरीने लुटला आणि अभियसिंग वाघेला यांना जालना येथील जंगलात सोडून आरोपी पसार झाले.या घटनेनंतर किनगांव राजा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे तातडीने तपासाचे आदेश दिले आणि स्थानीक शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुसकर यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष पथक तयार करण्यात आले..तांत्रिक विश्लेषण आणि खबऱ्यांच्या माध्यमातून मिळालेले माहितीनुसार हे दरोडेखोर बीड जिल्ह्यातील अंबाजोगाई येथील अंबा साखर कारखाना परिसरात शस्त्रासह लपून बसले असून ते परराज्यात पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची खात्रीशीर माहिती त्यांना मिळाली.स्थानीक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुनील अंबुसकर यांनी आपल्या पथकासह अंबाजोगाई गाठले,स्वतः च्या जीवाची परवा न करता पोलिसांनी या आंतरराज्य टोळीतील आरोपी हिम्मतसिंह कुंदनसिंग जुनी (वय-२८ वर्ष) रा. अंबाजोगाई, जि. बीड, मुन्ना केशवकुमार वर्मा (वय-३० वर्ष) रा. लखीमपूर, उत्तर प्रदेश, मनोज सर्जेराव कुटे (वय-३३ वर्ष) रा. साखरे बोरगाव, जि. बीड, मो. रशीद नुरदिन गुज्जर (वय-१९ वर्ष) रा. पूछ, जम्मू-काश्मीर, सचिन बुद्धाजी शिर्के (वय-४० वर्ष) रा. उडपी कर्नाटक, अरुणकुमार रामनरेश यादव (वय-२८ वर्ष) रा. प्रतापगड, उत्तर प्रदेश, जसपालसिंग केशरसिंग झाला (वय-२५ वर्ष) रा. अहमदाबाद, गुजरात या सराईत ८ गुन्हेगारांना स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली..त्यांच्या ताब्याततून १ लाख ८० हजार रुपये रोख, एक देशी बनावटीची पिस्तूल आणि ४ जिवंत काडतुसे, एक इनोव्हा आणि एक बोलेरो निओ गाडी, चार मोबाईल फोन,दोन वायफाय डिवाइस, एक नंबर प्लेट्स असा एकूण १२ लाख ४८ हजार रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत केला. ही कारवाई पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, अपर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड, श्रेणिक लोढा यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पीआय सुनील अंबुलकर, पोलीस उपनिरीक्षक, पोलीस कर्मचारी दीपक लेकुरवाळे, शेख चांद, शरद गिरी, दिगंबर कपाटे, गणेश पाटील, पुरुषोत्तम आघाव, अमोल अंभोरे, गजानन गारले, मनोज खर्डे, सुरेश भिसे, राजू आडवे, ऋषी खंडेराव, तांत्रिक विश्लेषण विभाग यांच्यासह स्थानिक गुन्हे शाखेच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेऊन कारवाई केली..गुन्हे शाखा बीड पोलीस उपनिरीक्षक शिवाजी बंटेवाड, पोलीस कर्मचारी दिलीप गीते, रामचंद्र केकान, गोविंद भताने स्थानिक गुन्हे शाखा बीड यांनी सुद्धा या कारवाईमध्ये सहभाग घेतला होता. पुढील तपास किनगांव राजा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार संजय मातोंडकर करीत आहेत.