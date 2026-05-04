Vidarbha News: समुद्रपूर तालुक्यात वादळासह अग्नितांडव; वैरण, शेतीसाहित्य जळून खाक; पाच गावे थोडक्यात बचावली

समुद्रपूर: तालुक्यात शनिवारी (ता. दाेन) रात्री अचानक आलेल्या जोरदार वादळाने भीषण परिस्थिती निर्माण केली. ८ वाजताच्या सुमारास सुरू झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे लोखंडी, तावी, वडगाव, महागाव आणि गव्हा या गावांच्या हद्दीत जवळपास एकाच वेळी आग लागल्याने नागरिकांची तारांबळ उडाली होती. .वाऱ्याचा वेग प्रचंड असल्याने आगीने गावाकडे झेप घेण्यास सुरवात केली होती. मात्र, ग्रामस्थांच्या सतर्कता, धाडस आणि सामूहिक प्रयत्नांमुळे मोठा अनर्थ टळला आणि ही पाचही गावे थोडक्यात बचावली..या आगीत शेतातील जनावरांची वैरण, कडबा-कुटार तसेच शेतीसाठी लागणारे साहित्य जळून खाक झाले. महागाव (जुने) येथे प्रकाश वाघमारे यांचा कोठा, पाईप साहित्य व स्वयंपाकघर पूर्णतः जळाले. तर खैरगाव येथे दसरतसिंग बगेल यांचा गोठा वादळामुळे उडून मोठे नुकसान झाले..घटनेची माहिती मिळताच आमदार समीर कुणावार यांनी तत्काळ हिंगणघाट व सिंधी (रेल्वे) येथून अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी रवाना केल्या. लोखंडी येथे अग्निशमन दलाने उशिरापर्यंत प्रयत्न करून आग आटोक्यात आणली, तर तावी, वडगाव, महागाव आणि गव्हा येथे ग्रामस्थांच्या एकजुटीने आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आले..घटनास्थळी समुद्रपूरचे ठाणेदार रवींद्र रेवतकर तसेच गिरडचे ठाणेदार विकास गायकवाड, पोलिस उपनिरीक्षक गोमेद पाटील आपल्या पथकासह दाखल होऊन मदतकार्य केले. वादळामुळे अनेक गावे रात्रभर अंधारात होती. या सर्व घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, मात्र मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले असून प्रशासनाने पंचनामे करून मदत देण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.