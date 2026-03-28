Vardha Tiger News: वाघाच्या हल्ल्यात १९८ जनावरे ठार; भय इथले संपत नाही ; समुद्रपूर वनपरीक्षेत्रात हल्ल्यांची मालिका; वनविभागासमोर आव्हान

गिरड: ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाशी सलग्न हजारो हेक्टर मधील जंगलरानात शेकडो वन्यजीवांच्या कळपाच्या वास्तव्याने जनजीवन नाकीनाऊ झाले आहे. पिकांची नासाडी, पाळीव प्राण्यावर हल्ले, हिंसक प्राण्याचे मानवावर हल्ले आणि कायमची दहशत. या भागात सात ते आठ वाघांचे वास्तव्य असून पाळीव जनावरांवर हल्ले सुरूच आहे. वाघांच्या हल्ल्यात तब्बल १९८ पाळीव जनावर ठार झाली आहे..समुद्रपूर तालुक्यातील गिरड, मंगरूळ, कोरा सहवन परीक्षेत्रातल्या गावशिवारातील परिस्थिती बघता भय इथले संपत नाही, अशी परिस्थिती ओढावलेली आहे. केवळ जनावरांवर हल्ले नाही तर हजारो हेक्टर मधील पिकांची प्रचंड नुकसान झाली आहे. एरवी वनविभागाकडून नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळत असली तरी मानसिकतेने येथील शेतकरी थकले आहे. परिसरात कायम भीतीचे वास्तव्य आहे. वनविभागापुढे मानवी आणि वन्यजीव संघर्ष मालिका थांबविण्याचे मोठे आव्हान ठाकले आहे..या आठवड्यात पिंपळगाव, लोखंडी, सुकळी, पेठ, धामणगाव आणि भावन्पूर शिवारात तब्बल नऊ जनावर वाघाच्या हल्ल्यात ठार झाली आहे. वर्षभऱ्यात गिरड सहवन परिक्षेत्रात ८२ , कोरा सहवन परिक्षेत्रात ३३, मंगरूळ सहवन परिक्षेत्रात ३० आणि समुद्रपूर सहवन क्षेत्रात ५३ असे एकूण १९८ जनावरावर वाघांनी हल्ले चढवून ठार केली आहे. यात बकरी, बैल, वगार, कालवड अन्य प्राण्याचा समावेश आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत वाघांच्या हल्ल्यात जनावर दुपटीने ठार झाली आहे. किंबहुना भविष्यात मानव आणि वन्यजीव संघर्ष अधिक पेटण्याचे संकेत भविष्यात टाकता येणे शक्य नसल्याच्या संभावना वन्यजीव अभ्यासक व्यक्त करीत आहे. यासाठी कायम स्वरूपी उपाययोजना आखण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे..वाघांच्या संख्येबाबत अनिश्चितीगिरड -खुर्सापार जंगलात तब्बल पाच वाघ वास्तव्यास होते. त्यातील तीन पिल्लांना जेरबंद करण्यात आले. सध्या वाघ वाघिणीचे जोडपे या जंगलात कायम आहे. शिवणफळ, मोहगाव, पिंपळगाव, कोरा, मंगरूळ या भागात स्वतंत्र भटकंती करणारे वाघ आढळून येत आहे. वनधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार या भागात तब्बल सात वाघ अद्यापही वास्तव्यास आहे.."जंगलालगतच्या शिवारात गुरे चारताना आणि रात्री गोठ्याजवळ वाघाचे वारंवार हल्ले होत आहेत. सध्या शेतशिवारात शेतमाल नसल्याने वाघांचा पाण्याच्या शोधात मुक्त संचार आहे. त्यामुळे वाघ गावाच्या शेजारी आढळून आल्याची घटना पिपरी शिवारात पुढे आली. यामुळे गावशिवारात वाघांचे वास्तव्य आढळून आल्यास नागरिकांनी वनविभागाला कळवावे. निच्छितच वन कर्मचारी आपल्या सहकार्यासाठी तत्पर आहे."- निलेश गावंडे, वन परिक्षेत्र अधिकारी , समुद्रपूर.कायम स्वरूपी उपायाचे प्रयत्ननागरिकांच्या मागणीचा पाठपुरावा करीत आमदार समीर कुणावार यांनी या भागातील जंगल क्षेत्र व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. या संबधित वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांशी बैठका घेऊन राज्य शासनाकडे ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाशी सलग्न जोडण्यासंदर्भात आणि गिरड जंगलाला पर्यटन दर्जा मिळवून देण्यसाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. माजी राज्यमंत्री अशोक शिंदे यांनी वनमंत्र्यांची भेट घेत शिवणफळ -ताडगाव जंगल ताडोबाशी सलग्न करण्याची मागणी केली आहे..तीन जिल्ह्याचे जंगलक्षेत्रातून सीमांकनवर्धा, चंद्रपूर आणि नागपूर तिनही जिल्ह्याचे सीमांकन एकाच जंगल क्षेत्रातून झाले आहे. वनखात्यासाठी हद्दी कायम असल्यातरी वन्यजीवाला त्या मान्यच नाही. त्यांच्या सीमा ठरलेल्या नाही. त्यामुळे या जंगलातून त्या जंगलात वन्यजीव भ्रमती करतात. तिनही जिल्ह्यातील वनखात्याला वन्यजीवांचा आकडा निच्छित करणे शक्य नाही. या जंगलातून त्या जंगलात रोजच वन्यजीव भ्रमंती करीत असल्याने अडचणी कायम आहे. वाघ आमचा की तुमचा हाच संभ्रम कायम पाहायला मिळतो. हीच परिस्थिती येथील सहवन क्षेत्रातील आहे.