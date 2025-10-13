विदर्भ

Truck Accident: संग्रामपूर तालुक्यातील टुनकी सोनाळा मार्गावर केळीने भरलेला ट्रक पलटी; दोघांचा मृत्यू, पाच जखमी

Accident News: तालुक्यातील टुनकी-सोनाळा मार्गावर केळीने भरलेले आयशर वाहन पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दोन मजुरांचा मृत्यू तर पाच जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली.
संग्रामपूर : तालुक्यातील टुनकी-सोनाळा मार्गावर केळीने भरलेले आयशर वाहन पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दोन मजुरांचा मृत्यू तर पाच जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना ता. ११ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली.

