Truck Accident: संग्रामपूर तालुक्यातील टुनकी सोनाळा मार्गावर केळीने भरलेला ट्रक पलटी; दोघांचा मृत्यू, पाच जखमी

संग्रामपूर : तालुक्यातील टुनकी-सोनाळा मार्गावर केळीने भरलेले आयशर वाहन पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दोन मजुरांचा मृत्यू तर पाच जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना ता. ११ ऑक्टोबर रोजी रात्री ९ वाजताच्या सुमारास घडली..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, संग्रामपूर परिसरातील केळी घेऊन आयशर क्रमांक एमएच ४८ एवाय ४८१५ टुनकी-सोनाळा मार्गावरून जात होते. या आशरमध्ये एकूण ८ मजूर बसलेले होते. दरम्यान चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण अचानक सुटले व आयशर रस्त्याच्या कडेला पलटी होऊन भीषण अपघात घडला..यामध्ये निलेश तेजराव चव्हाण (४०) व बाळू रायबोले (४२) हे दोघे आयशर खाली दबल्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला तर गुणवंत रामदास चव्हाण (३५), हरीश रामदास चव्हाण (२२), वनदेवराव जगनराव वानखडे (४२), शाहीद खा मुनदर खा पठाण (३८), ईद्रीस खा इब्राहिम खान (४०) सर्व रा अंजनगाव हे जखमी झाले आहेत..सदर घटनेची माहिती मिळताच सोनाळा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जेसीबीच्या साहाय्याने अपघात ग्रस्त आयशर हटवून गंभीर जखमी अवस्थेत असलेल्या मजुरांना टुनकी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने रुग्णवाहिकेतून उपचारासाठी सोनाळा येथे हलविण्यात आले. दरम्यान घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी जमली होती..याप्रकरणी रात्री उशिरा जखमी असलेले हरिश रामदास चव्हाण रा. अंजणगाव सुर्जी यांनी सोनाळा पोस्टेला तक्रार दिली. त्यामध्ये आयशर चालक आरोपी शेख समीर याच्याविरुध्द त्याच्या ताब्यातील वाहन भरधाव वेगाने चालवून दोघांच्या मृत्यूस व नुकसानीस कारणीभूत ठरल्याचे म्हटले आहे. या तक्रारीवरून पोलिसांनी शेख समीर याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..