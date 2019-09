संजय किर्लोस्कर म्हणाले, आर्थिक मंदी तात्पुरती

नागपूर: देशात आर्थिक मंदीचे सावट असून, ऑटो उद्योगाला सर्वाधिक फटका बसला आहे. मात्र, देशातील मंदी तात्पुरती असून ती संपताच आणखी झपाट्याने विकास होईल, असे मत किर्लोस्कर बदर्स कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय किर्लोस्कर यांनी व्यक्त केले.

व्हीएनआयटीच्या दीक्षान्त समारंभात आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. देशात ऑटोमोबाईल क्षेत्र सोडल्यास इतर क्षेत्रात मंदी तशी दिसून येत नाही. देशाचा जीडीपी पाच टक्के याच क्षेत्रांमुळे आहे. येत्या काळात ती नक्कीच वाढेल. त्यामुळे देश पहिल्या तीन अर्थव्यवस्थेमध्ये येईल. पाच ट्रिलीयनचे मोदींचे स्वप्नही पूर्ण होईल. त्याला थोडा वेळ लागेल, असेही किर्लोस्कर म्हणाले.

काही वर्षांत तंत्रज्ञान झपाट्याने बदलले आहे. ते तंत्रज्ञान विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करणे गरजेचे आहे. उद्योगांमध्ये ती बाब रोजची आहे. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनी उद्योगांसोबत एकत्र येत काम करण्याची गरज आहे. ते काम व्हीएनआयटीसारख्या संस्था करीत आहे. इतर संस्थांनीही तसे करार करीत एकत्र काम करण्यास सुरुवात केल्यास विद्यार्थ्यांना नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती मिळेल, असेही ते म्हणाले.

