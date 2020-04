सातबाराच मिळेना, पीक कर्ज मिळणार कसे?

अकोला : नियमित कर्जफेड करुनही, नवीन पीक कर्ज मिळविण्यासाठी सातबारा द्यावा लागतो. परंतु, जवळपास महिनाभरापासून सेतू केंद्रावरील सातबारा लिंक काम करीत नसल्याने, तसेच लॉकडाऊनमुळे पटवाऱ्यांकडून सातबारा मिळविणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी चांगलाच कोंडीत सापडला असून, सातबाऱ्याशिवाय आता पीक कर्ज मिळवायचे कसे, याविचाराने चिंतातूर झाला आहे. गेल्या मोसमात अनियमीत पावसाने धुमाकूळ घालत अतिवृष्टी आणि अवकाळीच्या तडाख्यात अख्खा खरीप उद्‍ध्वस्त केला. रब्बीतही अवकाळीने शेतकऱ्यांना सळो की पळो करुन सोडले. त्यामुळे दोन्ही हंगामातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच उरले नाही आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती अतिशय बिकट बनली. रब्बीतील काही पिकांचे उत्पादन बऱ्यापैकी झाले परंतु, अचानक उद्‍भवलेल्या कोरोना महासंकटामुळे सध्या सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले असून, आलेले उत्पादन विक्री करण्याची मोठी अडचण शेतकऱ्यांसमोर निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थार्जनाचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने, शेतकऱ्यांना खरीप पेरायचा असेल तर, पीक कर्जाशिवाय पर्याय उरलेला नाही. परंतु, पीक कर्ज मिळविण्यासाठी शेतीचा सातबारा आवश्यक असून, जवळपास महिनाभरापासून सेतू केंद्रांवरील सातबारा लिंक काम करीत नसल्याने व लॉकडाऊनमध्ये पटवाऱ्याकडून सातबारा मिळविणे प्रत्येकाला शक्य होत नसल्याने, शेतकरी चांगलाच कोंडीत सापडला असून, सेतू लिंक तत्काळ सुरळीत करण्याची किंवा सातबाऱ्याशिवाय पीक कर्ज देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. नियमित कर्ज फेडूनही लाभ नाही

कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या महिन्यापासून सर्वत्र लॉकडाऊन करण्यात आले असून, आर्थिक व्यवहारावर त्यामुळे मोठा परिणाम झाला आहे. असे असतानाही अनेक नियमीत कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 31 मार्च पूर्वी पीक कर्जफेड केली. परंतु, सातबारा मिळत नसल्याने त्यांनाही नवीन कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ताबडतोब समस्या दूर करा

महिनाभरापासून सेतूवरील साईट बंद असल्याने तो मिळत नाही. लॉकडाऊन असल्याने पटवारी त्यांचे साईटवरुन एवढ्या लोकांना सातबारा देऊ शकत नाहीत अन् लेखी हस्ते देण्याचे त्यांना अधिकार नाहीत. त्यामुळे शेतकरी कात्रित पिचला जात आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहत, जे नियमित आहेत त्यांना हमीपत्र घेऊन जुन्या सातबारावरच कर्ज देण्यात अन्यथा ताबडतोब महसूलमार्फत साईट सुरू करुन पेरणी पूर्वी ही समस्या दूर करावी.

- गणेशराव कावरे, अभिनव सेवा समिती, अकोला

Web Title: Satbara became a problem for getting crop loans