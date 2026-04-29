Vidarbha News: सावनेर-खापा-मनसर महामार्गावर भेगांचा कहर; अपघातात वाढ ;दुरुस्ती करण्याची मागणी

खापा: सावनेर-खापा-मनसर राष्ट्रीय महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात भेगा पडल्याने अपघातांचे प्रमाण वाढले असून हा मार्ग नागरिकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. रस्त्यावरील तांत्रिक त्रुटी व दुरुस्तीअभावी अनेक ठिकाणी खोल भेगा निर्माण झाल्या आहेत. .पथदिवे बंद असल्याने रात्री वाहनचालकांना भेगांचा अंदाज येत नसून दुचाकीस्वारांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.२५ एप्रिलच्या रात्री व २६ एप्रिलच्या मध्यरात्री या मार्गावर अपघातांची मालिका घडली..खापा पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार किशोर भुजाडे यांनी घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक नियंत्रित केली. दरम्यान, जब्बार गुलजार शेख (वय ४५, रा. खापा, ता. सावनेर) हे सावनेरहून परतताना कोदेगाव शिवारातील एच.पी. पेट्रोल पंपाजवळील भेगेत दुचाकी अडकून गंभीर जखमी झाले..त्यांच्या पत्नीलाही दुखापत झाली असून दोघांवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सावनेर उड्डाण पुलापासून कोदेगाव, खापा, कोथुळणा मार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे व भेगा पडल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. संबंधित विभागाने तातडीने दुरुस्ती करावी, अन्यथा आणखी गंभीर अपघात होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.