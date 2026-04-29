ग्रामपंचायतींच्या निकालातून राजकीय समीकरणे बदलणार; सावनेर तालुक्यात केदार समर्थकांची सरशी; भाजपला धक्का

अशोक डहाके केळवद : सावनेर तालुक्यातील केळवद आणि हत्तीसरा येथील ग्रामपंचायतच्या थेट सरपंच पदाच्या पोटनिवडणुकीचा निकाल बुधवारी (ता.२९) जाहीर झाला. यामध्ये माजी मंत्री सुनिल केदार गटाने आपले वर्चस्व कायम राखले आहे. तर आमदार आशिष देशमुख यांच्या गटाला या स्थानिक निवडणुकीत चांगलाच धक्का बसला आहे. या निकालामुळे सुनिल केदार यांचे ग्रामीण भागातील वर्चस्व अधोरेखित झाले असून भाजपचे आमदार आशिष देशमुख यांना आत्मपरीक्षणाचा संदेश मिळाल्याचे मानले जात आहे..केळवद ग्रामपंचायतकेळवद ग्रामपंचायतच्या पोटनिवडणुकीत केदार गट समर्थित उमेदवार कैलास गांधी यांनी भाजप समर्थित उमेदवार सचिन ढोबळे यांचा ३५३ मतांनी पराभव केला. कैलास गांधी यांना १९६८ मते मिळाली, तर सचिन ढोबळे यांना १६१५ मते मिळाली. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार प्रकाश ढोबळे यांना २११ मते, तर अपक्ष उमेदवार चंद्रमणी निकोसे यांना ७७ मते मिळाली..हत्तीसर ग्रामपंचायतहत्तीसरा ग्रामपंचायतच्या थेट सरपंच पदाच्या पोटनिवडणुकीत केदार गटाचे अनिल गुडधे यांनी ४७२ मते मिळवत भाजप समर्थित निलेश भाकरे यांचा अवघ्या चार मतांनी पराभव केला. निलेश भाकरे यांना ४६८ मते मिळाली, तर आम आदमी पक्ष समर्थित सुरज गुडधे यांना ४० मते मिळाली..सदस्यपदासाठी हे विजयीसिल्लेवाडा ग्रामपंचायत प्रभाग दोनमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातून राजेश ढोरे ३३६ मते मिळवत विजयी झाले. त्यांनी राजू शिंदे यांचा पराभव केला. वलनी ग्रामपंचायत प्रभाग पाचमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गातून जुलेखा अन्सारी यांनी १४७ मते मिळवत कौसल्या केसरकर यांचा सहा मतांनी पराभव केला. प्रभाग सहामध्ये गौतम संजू १५४ मते मिळवत विजयी झाले.