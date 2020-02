आरटीई प्रवेश; शाळांनी फिरवली नोंदणीकडे पाठ!

अकोला : वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव कोट्यातून प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याअंतर्गत आरटीई शाळांची नोंदणी करण्याची कार्यवाही शिक्षण विभागाद्वारे करण्यात येत आहे. परंतु जिल्ह्यातील शाळा नोंदणीसाठी निरूत्साही असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेशाचे वेळापत्रक विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. आरटीई शिक्षणहक्क कायद्यानुसार समाजातील आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी खाजगी शाळांमध्ये 25 टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेले पालक जास्त शिक्षण व प्रवेश शुल्क असलेल्या शाळांमधून आपल्या मुलांना शिकवू शकत नव्हते, परंतु आरटीईमुळे अशा पालकांचे त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमधून शिकवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. हा कायदा शाळांचा प्रवेश टप्पा जेथून सुरू होतो त्या पहिल्या वर्गापासून राबवला जातो. यावर्षी आरटीई कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यातील शाळांच्या नोंदणीसह अर्ज भरण्याची व पहिली सोडत जाहीर करण्याचे वेळपत्रक शिक्षण विभागाने जाहीर केले आहे. त्याअंतर्गत 21 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारीपर्यंत शाळांची नोंदणी करणे आवश्‍यक आहे. परंतु नोंदणीसाठी शाळा निरूत्साही असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे गुरूवार (ता. 6) पर्यंत सर्वच शाळांची नोंदणी करण्याचे आव्हाण शिक्षण विभागासमोर आहे. केवळ 21 शाळांची पडताळणी

आरटीई प्रवेशासाठी जिल्ह्यातील 209 शाळा पात्र ठरल्या आहेत. त्यापैकी 107 शाळांनी शासनाच्या वेबसाईटवर डेटा अपलोड केला आहे, परंतु 102 शाळांनी अद्याप डेटा अपलोडच केला नाही. डेटा अपलोड केलेल्या 107 शाळांपैकी 86 शाळांचा डेटा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यापैकी अद्याप केवळ 21 शाळांचीच पडताळणी झाली आहे. असे आहे वेळापत्रक शाळांची नोंदणी - 21 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी

पालकांनी अर्ज भरणे - 11 फेब्रुवारी ते 29 फेब्रुवारी

पहिली सोडत - 11 मार्च ते 12 मार्च

प्रवेश घेणे - 16 मार्च ते 3 एप्रिल

प्रतिक्षा यादी विद्यार्थ्‍यांनी प्रवेश घेणे टप्पा एक - 13 ते 18 एप्रिल

प्रतिक्षा यादी विद्यार्थ्‍यांनी प्रवेश घेणे टप्पा दोन - 24 ते 29 एप्रिल

प्रतिक्षा यादी विद्यार्थ्‍यांनी प्रवेश घेणे टप्पा तीन - 6 ते 12 मे

प्रतिक्षा यादी विद्यार्थ्‍यांनी प्रवेश घेणे टप्पा चार - 18 ते 22 मे



