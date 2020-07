दर्यापुरात अनोख्या चळवळीची मुहूर्तमेढ ; पर्यावरण वाचविण्यासाठी शेणाचा केक कापून झाडांचा वाढदिवस 

दर्यापूर(अमरावती) : पर्यावरण संवर्धनासाठी कार्यरत असणाऱ्या जलवृक्ष चळवळीच्या वतीने दरवर्षी वृक्षारोपण करण्यात येते. पण वृक्षारोपण करून आपली जबाबदारी संपणार नाही, तर त्या वृक्षांचे संगोपन करणे आपले कर्तव्य आहे. या उद्देशाने दर्यापूर शहरात व तालुक्‍यात मागील वर्षी जलवृक्ष चळवळीच्या वतीने लावण्यात आलेल्या वृक्षांचे वाढदिवस आता अनोख्या पद्धतीने साजरे होत आहेत. शेणाचा केक कापून साजऱ्या होत असलेल्या या वाढदिवसाने या चळवळीला आता अधिकच बळ मिळत आहे. हे वाचा— दोन वर्षांपासून होते प्रेमसंबंध, तिने लग्नाचा तगादा लावला आणि... जलवृक्ष चळवळीचा उपक्रम

मागील वर्षी तालुक्‍यातील आदर्श गाव असणारे माहुली धांडे येथील सरपंच सतीश साखरे व गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन गावाला धोका असणाऱ्या नदीचे खोलीकरण करून गावात नदीचे पाणी बंधारा बांधून उन्हाळाभर साठवले होते. त्यामुळे पाणी फाउंडेशन अंतर्गत काम करणाऱ्या नेलडा फाउंडेशनच्या वतीने गावाला 2019 वर्षाचा पुरस्कारसुद्धा प्राप्त झाला आहे. त्या जलसंगोपन उपक्रमाला पण येणाऱ्या 15 ऑगस्ट रोजी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने त्या नदीत साठवलेल्या जलाचादेखील वाढदिवस जलवृक्ष चळवळीच्या वतीने साजरा करण्यात येणार आहे. जलवृक्ष चळवळीच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. विशेष म्हणजे कोणत्या परिसरातील कोणत्या झाडांचा वाढदिवस साजरा करायचा, याचे नियोजनसुद्धा करण्यात आले असून त्याच्या तारखा निश्‍चित करण्यात आलेल्या आहेत. 21 जुलै रोजी विद्यादीप शिक्षक कॉलनीत प्रवीण कावरे यांच्या घरासमोरील झाडाचा वाढदिवस साजरा होत आहे. 28 जुलैला मेहरनगर येथील अनिल नांदूरकर व ड्रीमलॅण्ड सिटी येथे गणेश लाजूरकर यांच्या घरासमोर, 4 ऑगस्टला ड्रीमलॅण्ड सिटी गेट समोरील गोपाल तराळ यांच्या लाकडी घाण्याजवळ, तर 15 ऑगस्टला आदर्श गाव माहुली धांडे येथील चंद्रभागा मंदिरासमोर असणाऱ्या तलावातील पाण्याचा वाढदिवस साजरा होणार आहे. माणसाचे वाढदिवस सातत्याने होताना दिसतात, पण वृक्षाचे वाढदिवस कोणीच साजरे करीत नाही. म्हणून जलवृक्ष चळवळीच्या वतीने आम्ही दर्यापूर शहरात मागील वर्षी लावलेल्या वृक्षांचा वाढदिवस साजरे करणार आहोत.

-विजय यशवंत विल्हेकर, पर्यावरण प्रेमी, दर्यापूर. -संपादन : चंद्रशेखर महाजन



Web Title: Seal of unique movement in Daryapur; Birthday of trees by cutting dung cake to save the environment