कोरोना प्रतिबंधासाठी जनतेचाच दुस-या जनता कर्फ्यूचा स्वागतार्ह निर्णय

अमरावती : कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी शनिवारी (ता.16) दुपारी तीन वाजतापासून सोमवारी सकाळी सात वाजतापर्यंत स्थानिक जनताच दुसरा जनता कर्फ्यू पाळणार आहे. Video : अफवेने बिघडली भाजीची चव, मिठात महागाईचा खडा! शहर आणि जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने गत आठवड्यात शनिवारी दुपारी तीन वाजतापासून तर सोमवारी सकाळी सात वाजतापर्यंत जनता कर्फ्यू घोषित केला होता. या जनता कर्फ्यूला जनतेतून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच धर्तीवर स्थानिक दुसरा जनता कर्फ्यू शनिवारी (ता.16) दुपारी तीन वाजतापासून तर सोमवारी (ता.18) सकाळी सात वाजतापर्यंत पाळला जाणार आहे. या कालावधीत जीवनावश्‍यक वस्तूंची दुकाने व त्यासंबंधी आवागमन सुरू राहील. उर्वरित आस्थापना व दुकाने मात्र नागरिकांनी बंद ठेवावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले.

जिल्ह्यात लॉकडाउन आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संचारबंदी अद्यापही लागू आहे. सकाळी सात ते दुपारी तीन या वेळेत नागरिकांना गरजेच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी संचारबंदीत शिथिलता दिली जात आहे. जनता कर्फ्यूमध्ये जीवनावश्‍यक व अत्यावश्‍यक बाबी वगळून उर्वरित व्यवहार बंद ठेवले जाणार आहेत. नागरिकांनी या जनता कर्फ्यूला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केले. 18,000 नागरिक जिल्ह्यातून रवाना जिल्ह्यातून आतापर्यंत सुमारे 17 ते 18 हजार नागरिक परप्रांतात आणि इतर जिल्ह्यात रवाना झालेले आहेत. परप्रांतात जाण्यासाठी आतापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने एकूण 1265 पास वितरित केल्या आहेत. एका पासमध्ये सरासरी दहा व्यक्ती या हिशेबाने 12 हजार व्यक्ती परप्रांतात निघून गेले आहेत, तर आंतरजिल्हा अंतर्गत सुमारे 4500 व्यक्तींना जिल्ह्यातून जाण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.

