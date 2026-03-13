विदर्भ

Gadchiroli Crime : 'बुढापहाड'चा अखेरचा माओवादी नेते 'मृत्युंजय' अटकेत

झारखंड, छत्तीसगड आणि बिहार सीमा भागातील माओवाद्यांचे महत्त्वाचे आश्रयस्थळ आहे.
Maoist Commander Mrityunjay Arrested

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली - झारखंड, छत्तीसगड आणि बिहार सीमा भागातील माओवाद्यांचे महत्त्वाचे आश्रयस्थळ असलेल्या 'बुढापहाड'चा अखेरचा क्रूर माओवादी नेता याला अखेर सुरक्षा दलांनी शिताफीने अटक केली आहे. हा जहाल माओवादी कमांडर मृत्युंजय भुईया ऊर्फ फारेश (व. ४०, रा. नवदीह छिप्पाडोहर, जि. लातेहार, झारखंड) असून त्याला गुरुवार (ता. १२)अटक करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
police
crime
Security
Arrested

