Gadchiroli Crime : 'बुढापहाड'चा अखेरचा माओवादी नेते 'मृत्युंजय' अटकेत

गडचिरोली - झारखंड, छत्तीसगड आणि बिहार सीमा भागातील माओवाद्यांचे महत्त्वाचे आश्रयस्थळ असलेल्या 'बुढापहाड'चा अखेरचा क्रूर माओवादी नेता याला अखेर सुरक्षा दलांनी शिताफीने अटक केली आहे. हा जहाल माओवादी कमांडर मृत्युंजय भुईया ऊर्फ फारेश (व. ४०, रा. नवदीह छिप्पाडोहर, जि. लातेहार, झारखंड) असून त्याला गुरुवार (ता. १२)अटक करण्यात आली आहे. .सुरक्षा दलांनी अटक केलेल्या मृत्युंजय भुईया याची त्या परिसरात प्रचंड दहशत होती. २०१३ मध्ये गढवा जिल्ह्यात त्याने १३ जवानांना रात्रीच्या सुमारास जिवंत जाळले होते. ही त्याची क्रूरता पाहून माओवादी संघटनेत त्याचे वजन वाढले आणि तो 'झोनल कमांडर' पदावर पोहोचला.तो केवळ बंदूकचालवण्यात तरबेज नव्हता, तर स्फोटक तज्ज्ञ म्हणून त्याची ओळख होती. त्याच्या हाताने पेरलेल्या सुरुंगांनी आजवर ५० हून अधिक जवानांचा बळी घेतला आहे. त्याच्यावर विविध राज्यांत मिळून ५० लाखांहून अधिकचे बक्षीस होते. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेसाठी (एनआयए) तो अत्यंत महत्त्वाचा आरोपी होता..खंडणी, हत्या आणि जवानांवरील हल्ल्यांसह शंभराहून अधिक गंभीर गुन्हे त्याच्या नावावर आहेत. झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या सीमेवर त्याने दहशतीचे एक त्रिकोणी साम्राज्य उभारले होते. मात्र, २०२२ मध्ये सीआरपीएफ, कोब्रा बटालियन व झारखंड पोलिसांनी संयुक्तपणे राबविलेल्या 'ऑपरेशन ऑक्टोपस' नंतर या परिसराचे चित्र पालटले. यात त्याचे अनेक साथीदार मारले गेले किंवा शरण आले, मात्र मृत्युंजय तेव्हाही पसार होण्यात यशस्वी झाला होता..त्याच्यावर वचक बसवण्यासाठी प्रशासनाने त्याच्या १४.२६ एकर जमिनीवर टाच आणत आर्थिक नाड्या आवळल्या होत्या. तरीही घनदाट जंगलाची खडानखडा माहिती असल्याने तो सातत्याने चकवा देत होता. मात्र, अखेर हा 'मृत्युंजय' तांदळाच्या गोणीच्या मोहात सापडला..तो धान्य घेण्यासाठी जंगलाबाहेर येणार असल्याची खात्रीशीर माहिती पोलिस अधीक्षक कुमार गौरव यांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी रचलेल्या सापळ्यात हा मोस्ट वान्टेड आपल्या एका साथीदारासह अडकला आणि त्याचा दोन दशकांचा हिंसाचाराचा प्रवास अखेर थांबला. मृत्युंजय भुईयाची अटक ही केंद्र सरकारच्या 'माओमुक्त भारत' मोहिमेतील महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.