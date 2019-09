बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातच झाली ‘जप्ती’ची कारवाई

बुलढाणा ः तलावासाठी भूसंपादित केलेल्या जमिनीचे शेतकऱ्यांना मोबदला रक्कम न दिल्याने आज बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जप्तीची कारवाई करण्यात आली. देउळगावमही गाव तलावासाठी भूसंपादित केलेल्या जमिनीचे शेतकऱ्यांना मोबदला रक्कम न दिल्याने आज (ता.19) बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयातिल जिल्ह्याधिकारी उपस्थित नसल्याने कक्ष बाहेरच्या साहित्याची जपतिची कारवाई करण्यात आली. जप्ती मद्धे एक प्रिंटर्स,एक मॉनिटर एक सीपीयू व खुर्चीचा समावेश आहे. गाव तलावासाठी भूसंपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे आदेश बुलढाणा जिल्हा न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर मोबदला न दिल्याने साहित्य जप्ती करण्यात आले. यामध्ये देउळगावमही येथील संतोष शिंगणे, रंगनाथ शिंगणे, शशिकला मधुकर शिंगणे, अरुण राघुजी शिंगणे,शेख यासीन शेख फतु या शेतकऱ्याची गाव तलावासाठी संपादित केली होती. या पाच शेतकऱ्याला 28 लाख रुपये मोबदला देण्याचा आदेश बुलढाणा न्यायालयाने काढला होते. त्यानंतर शेतकऱ्याला मोबदल्याची रक्कम मिळाली नाही. ही रक्कम न दिल्याने न्यायालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांचे वकील व बुलढाण्याचे बेलिफ यांनी शेतकऱ्यासोबत ही कार्रवाई केली आहे

