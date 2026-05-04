Vidarbha News: वणव्याच्या रौद्ररूपात शेतकऱ्याचा संसार खाक; सेलडोह शिवारात गोठ्याला आग : लाखांचे नुकसान

सिंदी (रेल्वे): निसर्गाचा लहरीपणा आणि वाढत्या उन्हाच्या झळा सोसणाऱ्या बळीराजावर आता 'वणव्या'ने घाला घातला आहे. सेलडोह शिवारात लागलेल्या भीषण आगीत शेतकरी अंकित कलोडे यांचा गोठा डोळ्यादेखत जळून खाक झाला. या अग्नितांडवात एका निष्पाप कुत्र्याचा होरपळून अंत झाला, तर पोटच्या गोळ्याप्रमाणे जपलेली गाभण गाय गंभीर जखमी झाली आहे..गुरुवारी परिसरात अचानक आग लागली. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, क्षणात या आगीने कलोडे यांच्या गोठ्याला विळखा घातला. आगीच्या ज्वाळांनी आभाळ कवेत घेतले होते. शेतात काम करणाऱ्या संदीप नावाच्या सालगड्याने स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता गोठ्यात धाव घेतली..त्याने दोर कापून गायीला मुक्त केले, पण दुर्दैवाने या प्रयत्नात त्याचे दोन्ही हात गंभीररीत्या भाजले. गायीला वाचवण्यात यश आले तरी, रखवालीसाठी असलेल्या इमानदार कुत्र्याला आगीच्या विळख्यातून बाहेर पडता आले नाही. त्याचा होरपळून जागीच मृत्यू झाला..शेतकरी कलोडे यांनी वर्षभराची पुंजी आणि शेतीसाठी लागणारे साहित्य या गोठ्यात साठवून ठेवले होते. आगीने एका तासात सर्वकाही संपवले. यामध्ये १० पोते गहू, १० पोते कांदा आणि २ पोते लसूण, २५० पाईप, २४ स्प्रिंकलर, ३ ताडपत्री, वखर, आणि २ गोणी कुटार असे एकूण अंदाजे ३ लाख रुपयांहून अधिक मालमत्ता जळून खाक झाली..सिंदी नगरपरिषदेच्या अग्निशमन दलाने तातडीने घटनास्थळी पोहोचून तासभराच्या अथक परिश्रमानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून तहसीलदार शकुंतला पराजे यांनी तातडीने पंचनाम्याचे आदेश दिले. मंडळ अधिकारी सचिन फिसुरडे आणि पटवारी दीपाली नाईक यांनीनुकसानीची नोंद केली असून पोलिस तपास सुरू आहे.