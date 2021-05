आसेगावपूर्णा (जि. अमरावती) : कोरोनाचा (coronavirus) प्रादुर्भाव वाढल्याने राज्यात लॉकडाउन (lockdown) करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आठवडी बाजार बंद केले आहेत. शेतकरी जनावरांची खरेदी-विक्री आता सोशल मीडियाच्या (selling and purchasing of animals through social media) माध्यमातून करीत आहेत. सोशल मीडियावर आपल्या जनावरांचे फोटो टाकून त्याखाली आपला मोबाईल नंबर दिला जातो. ज्या शेतकऱ्यांना जनावरांची खरेदी करायची आहे, त्यांनी मोबाईलवर संपर्क करण्याचे आवाहन केले जाते. त्यामुळे सोशल मीडियावरही आता जनावरांची खरेदी-विक्री होताना दिसते. (selling and purchasing of animals through social media due to lockdown)

खरीप हंगाम महिनाभरावर आल्याने मशागतीच्या कामांना वेग आला आहे. मात्र, कोरोनाच्या संकटामुळे जनावरांचा बैलबाजार बंद आहे. त्यामुळे बैलाची खरेदी-विक्री बंद झाली आहे. परिणामी, वर्षभरात एक कोटीची होणारी उलाढाल ठप्प होऊन बैलांद्वारे केली जाणारी शेती मशागतीची कामे अडचणीत आली आहेत.

हवामान खात्याने यंदा मॉन्सून हा जूनच्या एक तारखेला धडकणार असल्याचा अंदाज वर्तविला आहे. त्यामुळे आसेगावसह परिसरातील शेतकऱ्यांनी शेती मशागतीच्या कामांना वेग दिला आहे. सद्यःस्थितीत शिवारामध्ये ट्रॅक्‍टरद्वारे नांगरणीच्या कामांना वेग आला आहे. वाढत्या महागाईमुळे शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने शेती करण्यावर भर देत असल्याचे दिसून येते.

शेतकरी बैलांच्या साह्याने यंदा मशागतीची कामे करण्यास प्राधान्य देत आहे. एप्रिल व मे महिन्यात बैलजोडी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात होत असतात. मात्र, यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर बैलबाजार बंद असल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. काही शेतकरी वैयक्तिक स्तरावर बैलांचा शोध घेत आहेत, अशातच बैलांचे भावही वाढले आहेत.

दोन-तीन एकर शेती असणाऱ्यांना यंत्राच्या साहाय्याने शेती करणे परवडत नाही. त्यामुळे बैलजोडीशिवाय लहान शेतकऱ्यांना पर्याय नाही. मात्र, लॉकडाउनमुळे बैलबाजार बंद असल्याने बैलजोडी खरेदी-विक्री करण्याकरिता पेच निर्माण होत आहे. -संजय कोळस्कर, शेतकरी, आसेगावपूर्णा.