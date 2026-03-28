Vardha News: लोकप्रतिनिधींना जमले नाही, ते शेतकऱ्यांनी करून दाखविले; प्रशासनाला दाखविला आरसा, ३० वर्षांनतर हिवरा-पिपरा पांदण रस्त्यावर धावली चारचाकी

सेलू: जिथे शासन आणि प्रशासन हतबल ठरते, तिथे जनशक्ती काय करू शकते याचे जिवंत उदाहरण हिवरा (बांगडे) शिवारात पाहायला मिळाले. तब्बल ३० वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हिवरा-पिपरा पांदण रस्ता अखेर शेतकऱ्यांच्या लोकसहभागातून मोकळा झाला. यामुळे पहिल्यांदाच ३५० वर्षे पुरातन हनुमान मंदिरापर्यंत चारचाकी वाहने पोहोचली आहेत..विशेष म्हणजे, या भागातील लोकप्रतिनिधींना जे साध्य झाले नाही, ते विजय उराडे महाराज आणि परिसरातील शेतकऱ्यांनी करून दाखविले. त्यामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना शेतकऱ्यांनी आरसा दाखवल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. हिवरा-पिपरा मार्गावरील ऐतिहासिक हनुमान मंदिरात जाण्यासाठी भाविकांना आणि शेतकऱ्यांना अनेक वर्षांपासून मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते..चिखल, झाडाझुडपे आणि अरुंद रस्ता यामुळे येथे पायदळ जाणेही कठीण होते. हेलोडी गट ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या हिवरा (बांगडे) येथील ग्रामस्थांनी अनेकदा प्रशासनाकडे मागणी केली, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाले.अखेर विजय उराडे (महाराज), मुकुंदा (शकिल) खोडे, सुधाकर खेळकर, किसना तिमांडे, कवडू तिमांडे, केशव केश धोंगडे, अनिल ढगे, श्रीराम उराडे, गणेश उराडे, छत्रपती उराडे आदींसह सुमारे १५ शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेत लोकवर्गणीतून काम हाती घेतले..सुमारे एक किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यावरील झाडाझुडपे काढून मातीकरण करण्यात आले. या कामानंतर पहिल्यांदाच चारचाकी वाहने मंदिरापर्यंत पोहोचली. स्वयंपाकाचे साहित्य घेऊन भाविक थेट मंदिरात पोहोचल्याने उपस्थितांच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले.श्रद्धा आणि एकजुटीच्या बळावर शेतकऱ्यांनी अशक्य वाटणारे काम शक्य करून दाखवले. ही घटना केवळ रस्ता मोकळा होण्याची नसून, शेतकऱ्यांच्या एकतेची आणि स्वयंस्फूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी ठरली आहे.."आम्ही अनेक वर्षांपासून येथे दर्शनासाठी येतो, पण चिखल आणि अडथळ्यांमुळे खूप त्रास व्हायचा. साहित्य डोक्यावर वाहून न्यावे लागायचे. मात्र आता शेतकऱ्यांच्या जिद्दीमुळे आमची कार थेट मंदिरापर्यंत पोहोचली. हा केवळ रस्ता नाही, तर एकजुटीचा विजय आहे. आता शासनाने याचे डांबरीकरण करावे."- कृष्णाजी तिमांडे, भाविक, टाकळघाट (नागपूर).खडीकरण आणि डांबरीकरण होणार का0शेतकऱ्यांनी मातीकरण करून रस्ता तयार केला असला, तरी पावसाळ्यात पुन्हा चिखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता या रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींवर आली आहे. याकडे संपूर्ण सेलू तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.