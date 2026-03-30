Vidarbha News:शासकीय कार्यालये की मृत्यूचे सापळे? ; ९५ टक्के इमारती धोकादायक; कर्मचाऱ्यांच्या जीवाशी खेळ

सेलू : सेलू तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असल्याने येथे सर्वच महत्त्वाची शासकीय कार्यालये आहेत. मात्र, येथील अनेक कार्यालयांच्या इमारतींची दुरवस्था झाली असून, प्रशासन नक्की आहे तरी कुठे? असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत. .तालुक्यातील ९५ टक्के शासकीय इमारती अत्यंत धोकादायक स्थितीत आहेत. त्यात येथील मिनी मंत्रालय म्हणजे पंचायत समिती. या वास्तूची अवस्था तर अशी आहे की पावसाळ्यात कार्यालय ताडपत्रीने झाकून ठेवावे लागते, तालुका कृषी विभाग, सिंचन विभाग आहेत. ही कार्यालये कोसळण्याची भीती आहे..रखडलेले रुग्णालयाचे काम म्हणजे प्रशासकीय अनास्थेचा कळसच म्हणावा लागेल. गेल्या पाच वर्षांपासून शासकीय रुग्णालयाची प्रशस्त इमारत अर्धवट स्थितीत आहे. काेटी रुपये खर्चूनही हे काम का पूर्ण होत नाही, हे एक न सुटलेले कोडे आहे. गरिबांना वेळेवर उपचार मिळावे, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची सेवा २४ तास उपलब्ध व्हावी अशी अपेक्षा नागरिकांना होती; परंतु भग्न इमारतींमुळे स्थानिकांना मूलभूत सुविधासुद्धा मिळत नाही..कुठे झकास, तर कुठे भकासनवनियुक्त तहसीलदारांनी पदभार स्वीकारल्यापासून तहसील कार्यालयाचा चेहरामोहरा बदलला. त्यामुळे कुठे झकास तर इतरत्र भकास असे चित्र आहे. तहसील कार्यालय रंगरंगोटीमुळे सज्ज दिसत असले तरी, याच आवारातील दुय्यम निबंधक कार्यालय दुर्लक्षित आहे. दररोज सरकारला हजारो रुपयांचा महसूल मिळवून देणाऱ्या या विभागाचे दिवस कधी पालटणार, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. सर्वात भयानक अवस्था पोलिस स्टेशन आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या या जवानांना अत्यंत गलिच्छ आणि धोकादायक घरात राहावे लागते.."तालुक्यातील कृषी कार्यालय जीर्ण अवस्थेत असून शेतकऱ्यांकरिता अतिशय धोकादायक आहे. कार्यालयाचे नव्याने बांधकाम करण्यात यावे. "- काशिनाथ लोणकर, सेलू."तहसील कार्यालयात नव्याने बांधकाम करण्यात आले. रंगरंगोटी करण्यात आली. परंतु येथे पिण्याच्या पाण्याची शिवाय नागरिकांकरिता शाैचालयाची सुविधा नसणे ही लाजिरवाणी बाब आहे."- नितीन निघडे, सेलू.