Wardha News: समृद्धी महामार्गाजवळील खड्डा झाला घातक, ५४ वर्षीय मजुराचा मृत्यू

सेलू : सेलडोह नजीक समृद्धी महामार्गालगत असलेल्या खड्ड्यात साचलेल्या पाण्यात आंघोळीसाठी गेलेल्याचा बुडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली. परशराम सीताराम कुन्हाडे (वय ५४) रा. पोहा, ता. कारंजा (लाड), जि. वाशिम असे मृत व्यक्तीचे नाव असल्याचे सांगण्यात आले आहे..माहितीनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील पाच जण गत पंधरा दिवसांपासून 'रूटमार्क'च्या कामानिमित्त येथे मुक्कामी होते. गुरुवारी नेहमीप्रमाणे परशराम कुन्हाडे हे आंघोळीसाठी खड्ड्याकडे गेले होते. मात्र, बराच वेळ उलटूनही ते परत न आल्याने त्यांच्या सहकाऱ्यांनी शोधाशोध सुरू केली. खड्ड्याजवळ त्यांचे कपडे आढळून आले..यानंतर रोडवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची पाहणी केली असता संबंधित व्यक्ती खड्ड्याकडे जाताना व पाण्यात उडी घेताना दिसून आला. तत्काळ शोधकार्य सुरू करण्यात आले. गळ टाकून शोध घेतल्यानंतर सकाळी सुमारे साडेअकरा वाजता त्यांना पाण्याबाहेर काढण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत त्यांचा मृत्यू झाला होता..Pune News : पतंग उडवण्याचा आनंद ठरला जीवघेणा; कात्रजमध्ये सहाव्या मजल्यावरून पडून १२ वर्षीय मुलाने गमावला जीव!.घटनेची माहिती सेलडोह येथील पोलिस पाटील योगेश कोवे यांनी सिंदी (रेल्वे) पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच सिंदी पोलिस ठाण्याचे पीएसआय ओम कळेगुरवार, जमादार संतोष कोवे व शिपाई समीर आगे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. पुढील तपास सिंदी पोलिस करीत आहेत..