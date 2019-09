नागपूर - अनाथ असलेल्या 16 वर्षीय भाचीला झोपेच्या गोळ्या देऊन दोन नराधम मामांनी बलात्काराचा प्रयत्न केला. युवतीच्या तक्रारीवरून दोन्ही मामांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. ही घटना तहसील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 16 वर्षीय पीडित मुलीचे मामा तहसील हद्दीत राहतात. ती 11 वर्षांची असताना वडील अपघातात मृत पावले, तर आई आजारपणामुळे मरण पावली. त्यामुळे ती मोमिनपुऱ्यात राहणाऱ्या मोठ्या मामांकडे राहत होती. नवव्या वर्गापर्यंत तिने शिक्षण घेतले असून मामी तिला घरकाम करण्यासाठी त्रास देत होती, तर मामा नेहमी तिच्याशी अश्‍लील चाळे करीत होते. अनाथ असल्यामुळे ती मामाचा अत्याचार सहन करीत होती. 6 जानेवारी 2015 ला पहिल्यांदा तिला झोपेच्या गोळ्या देऊन तिच्याशी मामाने अश्‍लील चाळे केले. तेव्हापासून मामाचा शारीरिक त्रास नेहमीचाच झाला. तिने कंटाळून दुसऱ्या मामाकडे जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या मामाने तिला काही दिवस घरी ठेवले. त्यानंतर तिच्याशी अश्‍लील चाळे करायला लागला. दोन्ही घरी सारखाच शारीरिक व मानसिक त्रास होत असल्यामुळे ती मनाने खचून गेली होती. त्यामुळे तिने एका नगरसेविकेला सांगून मदत मागितली. नगरसेविकेने तहसीलचे ठाणेदार अजयकुमार मालविय यांच्याकडे नेले. त्यांनी मुलीची चौकशी केली. मामांनी अत्याचार केल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे दोघांवरही गुन्हे दाखल करण्यात आले.

