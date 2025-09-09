विदर्भ

Sindkhedraja News : संघर्षातून पक्ष उभा करायचा; प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे

राजमाता माँ जिजाऊ यांच्या पवित्र भूमीमध्ये आल्यानंतर स्फूर्ती, जिद्द निर्माण होते लढण्याची उमेद निर्माण होते.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिंदखेड राजा - राजमाता माँ जिजाऊ यांच्या पवित्र भूमीमध्ये आल्यानंतर स्फूर्ती, जिद्द निर्माण होते लढण्याची उमेद निर्माण होते. आताच्या काळामध्ये संघर्षातून पक्ष उभा करायचा जो संघर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, मावळ्यांनी केला.

Shashikant Shinde
Party

