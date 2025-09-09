Sindkhedraja News : संघर्षातून पक्ष उभा करायचा; प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे

सिंदखेड राजा - राजमाता माँ जिजाऊ यांच्या पवित्र भूमीमध्ये आल्यानंतर स्फूर्ती, जिद्द निर्माण होते लढण्याची उमेद निर्माण होते. आताच्या काळामध्ये संघर्षातून पक्ष उभा करायचा जो संघर्ष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, मावळ्यांनी केला..अठरा पगड जातीच्या मावळ्यांना एकत्र घेऊन हा इतिहास करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. शशिकांत शिंदे यांनी ता. ९ सप्टेंबर रोजी राजमाता माँ.जिजाऊ यांना अभिवादन केल्यानंतर पत्रकारांसोबत बोलताना केले आहे..यावेळी माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, महिला प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खेवलकर,जिल्हाध्यक्ष रेखाताई खेडेकर उपस्थित होते. प्रदेशाध्यक्ष आ.शशिकांत शिंदे पुढे बोलतांना म्हणाले की, मातृतीर्थाचा सर्वांगीण विकासासाठी आम्ही सरकार कडे ताकदीने मागणी करू, येथे उद्योग उभारले गेल्यास या शहराचा विकास झपाट्याने होऊ शकतो याची जाणीव सरकारला नक्कीच करून देऊ..असे सांगताना त्यांनी राजवाड्यातील दुरावस्था पाहून खंत व्यक्त केली. ज्या मातेचे नाव आम्ही सर्वच अभिमानाने घेतो त्या मातेच्या जन्मस्थळाची अवस्था सरकार दरबारी मांडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुरातत्त्व विभाग पाहिजेच कशाला राजवाड्याची निगराणी केली जात नसेल, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये गवत उगले आहेत..पुरातत्त्व विभाग कशासाठी? पाहिजेत त्यांनी नियंत्रण ठेवावे, नगर पालिकेला निगराणी जतन जबाबदारी द्यावी याबाबत या विभागाच्या मंत्री आशिष शेलार यांच्या निदर्शनास हा विषय आणून देणार आहे.या संदर्भामध्ये माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असुन या भागामध्ये येण्याचे निमंत्रण सुद्धा देणारा असल्याचे यावेळी त्यांनी बोलताना सांगितले..यावेळी राष्ट्रवादीच्या जिल्हाध्यक्ष रेखाताई खेडेकर, कार्याध्यक्ष नरेश शेळके, शिवाजी राजे जाधव, अभय चव्हाण, सीताराम चौधरी, भगवानराव सातपुते, सतीश काळे, जगन सहाने, राजेंद्र अंभोरे, शाम मेहेत्रे, राम राठोड, अजीम शेख, नरु तायडे, संजय मेहेत्रे, विलास देशमुख, सौरभ तायडे, यांच्यासह जिल्ह्यातील पक्षाचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.