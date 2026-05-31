Amravati: शासकीय कामासाठी खासगी आयडीचा वापर; चौकशीचा अहवाल एटीसींकडे : गृहपालाच्या अडचणीत वाढ

अमरावती: आदिवासी विकास विभागाच्या तत्कालीन गृहपालाने शासकीय कामासाठी खासगी आयडीचा वापर केल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्तालयाकडे जे पत्र पाठविले त्यातून याचा उलगडा झाला आहे..अमरावती विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी त्याला दुजोरा दिला. त्यामुळे तत्कालीन गृहपालाच्या अडचणीमध्ये वाढ झाल्याचे बोलल्या जात आहे. अमरावतीच्या राजकमल चौकात एका मॉलमधील तिसऱ्या माळ्यावर आठ लाख रुपये महिना भाड्याने इमारत घेऊन जो प्रयोग करण्यात आला तो राज्यात कुठेही झाला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत ज्यांनी पुढाकार घेतला होता, त्यांचा नेमका काय हेतू होता, याचे गमक अपर आयुक्तांकडे दाखल झालेल्या चौकशी अहवालामध्ये दडलेले आहे..शहरातील या अभ्यासिकेच्या इमारतीचा करारनामा करण्यासाठी जे भाडेदर ठरवून घ्यायचे होते. त्यासाठी संबंधित गृहपालाने एका महिला अधिकाऱ्याला हाताशी धरून इमारत मालकासोबत करारनामा केला. अभ्यासिकेच्या इमारतीचा करारनामा मार्च २०२५ मध्ये दाखवून प्रत्यक्षात त्याचे उद्घाटन नऊ ऑगस्ट २०२५ रोजी करून नियमबाह्यपणे ही अभ्यासिका सुरू केली. त्या करारनाम्यावर साक्षीदार म्हणून आदिवासी विकास विभागाच्या महिला अधिकारी व कंत्राटदाराचे प्रतिनिधी अशा दोघींच्याही साक्षीदार म्हणून सह्या आहेत. .Solapur Vidhansabha BJP: सोलापूर विधान परिषदेसाठी भाजपचा सस्पेन्स कायम; उमेदवारीवरून भाजपमध्ये चुरस, कोणाला मिळणार संधी?.आदिवासी विकास विभागाच्या तत्कालीन गृहपालाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अभ्यासिकेच्या इमारतीचे भाडेदर निश्चित करून घेण्यासाठी नियमाप्रमाणे कार्यालयीन आयडीचा वापर प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक होते. परंतु संबंधित गृहपालाने ही सर्व काम खासगी आयडीवरूनच केली. त्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित यंत्रणेला आदिवासी विकास विभागाच्या चौकशी समितीने स्पष्टीकरण मागितले होते. त्या उत्तरात खासगी आयडीचा वापर तत्कालीन गृहपालाकडून केल्याचे नमूद आहे, असेही अमरावती विभागाच्या अपर आयुक्त आयुषी सिंह यांनी सांगितले..सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एटीसींच्या चौकशी समितीने यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागण्यापूर्वी कोणत्या आयडीवरून हे काम केल्या गेले होते, याकरिता संबंधित गृहपालास अपर आयुक्तालयामध्ये बोलावून स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यामध्ये कार्यालयीन आयडीचा वापर केल्या गेला नव्हता, हे आधीच स्पष्ट झाले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पत्रामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे..बांधकाम विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हप्रत्येक शासकीय काम करताना पारदर्शकता असावी, हा सोपा नियम आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे शासकीय कामासाठी एखाद्या विभागाकडून अर्ज, दस्तऐवज खासगी आयडीवरूनही स्वीकारल्या जात असतील, तर पाणी कुठे तरी मुरते आहे. त्यामुळे आतापर्यंत असे किती शासकीय अर्ज, दस्तऐवज खासगी आयडीवरून बांधकाम विभागाने स्वीकारले, हा मुख्य प्रश्न आहे.."संबंधित गृहपालाकडून कार्यालयीन नव्हे तर खासगी आयडीचा वापर केल्या गेल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. चौकशी समितीचा अहवाल आला असला तरी, संबंधित गृहपालास कारणे दाखवा नोटीस बजावून स्पष्टीकरण मागितल्या जाईल."-आयुषी सिंह, अपर आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.