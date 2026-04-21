Shegaon Temple: रात्री ४ वाजता ट्रेन, अडचण पाहून ३ लोकांसाठी पहाटे ३ वाजता सोडली ५५ सीटर बस ! सेवा-श्रद्धेचं खरं उदाहरण म्हणजे 'शेगाव'

शेगाव : शेगाव येथील श्री गजानन महाराज संस्थानने भक्तांच्या सेवेसाठी ज्या निःस्वार्थ आणि तत्परतेने काम केले, त्याचे एक मनोवेधक चित्रण इन्स्टाग्रामवरून समोर आले आहे. प्राची नागपूरकर यांनी सोशल मीडियावर आपला वैयक्तिक अनुभव शेअर करत संस्थानच्या सेवाभावनेचे खरे दर्शन घडवले आहे. .प्राची नागपूरकर यांनी सांगितले की, शेगावमधील आनंद विहार भक्त निवासात त्यांचे मुक्काम होते. तेथील वातावरण अत्यंत स्वच्छ, शांत आणि उत्तम व्यवस्थित होते. भक्तांच्या सोयीसाठी सर्व सुविधा व्यवस्थित उपलब्ध होत्या. त्यांची पुढची ट्रेन पहाटे चार वाजता होती. त्यामुळे रात्री तीन वाजता स्टेशनवर सोडण्याची विनंती संस्थानकडे करण्यात आली होती. मात्र केवळ पंधरा मिनिटांतच संस्थानने ५५ सीटर मोठी बस तयार करून दिली. केवळ तिघे जण प्रवासी असूनही कोणतीही अडचण न मानता ही सेवा तत्काळ पुरवण्यात आली..तत्परतेने केल्या जाणाऱ्या सेवेचे दर्शन दुर्मीळचआजच्या धावपळीच्या काळात अशा मनापासून आणि तत्परतेने केल्या जाणाऱ्या सेवेचे दर्शन दुर्मीळच असते, असे प्राची यांनी नमूद केले. संस्थानच्या या सेवाभावनेने आणि उत्कृष्ट व्यवस्थापनाने त्यांची श्रद्धा अधिक दृढ झाली. "शेगाव संस्थानचे मनःपूर्वक आभार. आपली ही सेवा आणि व्यवस्थापन खरोखरच प्रेरणादायी आहे," असे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले. महाराज आणि संस्थानवरील अपार श्रद्धा घेऊन ते परतले..भक्तांच्या सेवेसाठी २४ तास निशुल्क बस सेवादरम्यान, संस्थानकडून भक्तांच्या सेवेसाठी २४ तास निशुल्क बस सेवा सुरू असते. आनंद विहार भक्त निवास, विसावा आणि रेल्वे स्टेशन ते मंदिर या मार्गावर अर्ध्या तासाच्या अंतराने ही बस धावते. एखाद्या भक्ताने विनंती केली तरीही बस नियमित येत असते. मात्र या वेळी केवळ तीन भक्तांसाठी विशेषतः ५५ सीटर बस उपलब्ध करून देण्यात आल्याने प्राची यांना ही सेवा अधिक हृदयस्पर्शी वाटली..निःस्वार्थ सेवाश्री गजानन महाराज मंदिरात येणाऱ्या प्रत्येक भक्ताला अशी निःस्वार्थ सेवा मिळावी, हीच संस्थानची भावना असल्याचे या अनुभवातून स्पष्ट होते. "गण गण गणात बोते" अशा भावनेने भक्त सेवा करणारे शेगाव संस्थान खरोखरच भक्तिमार्गातील एक आदर्श उदाहरण आहे.