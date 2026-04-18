विदर्भ

Washim News: भर उन्हात गॅससाठी नागरिकांचा जीव मुठीत; शेलूबाजारमध्ये संताप उसळला; पहाटेपासून रांगा, तरीही सिलिंडर मिळत नाही

Long Queues Under Scorching Sun: वाशीम तालुक्यातील शेलूबाजारमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांना पहाटेपासून उन्हात उभे राहावे लागत असून, सिलिंडर मिळत नाही.
Washim News

Washim News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगरुळपीर: तालुक्यातील शेलूबाजार परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून तासन्तास उन्हात उभे राहावे लागत असून, परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. जिल्ह्यातील इतर भागांत गॅस सहज उपलब्ध असताना, शेलूबाजारमध्ये मात्र नागरिकांना पहाटे ३ ते ४ वाजल्यापासूनच रांगा लावाव्या लागत आहेत. तरीही अनेकांच्या वाट्याला निराशाच येत आहे.

Washim
vidarbha
