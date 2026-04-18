Washim News: भर उन्हात गॅससाठी नागरिकांचा जीव मुठीत; शेलूबाजारमध्ये संताप उसळला; पहाटेपासून रांगा, तरीही सिलिंडर मिळत नाही

मंगरुळपीर: तालुक्यातील शेलूबाजार परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांना अक्षरशः जीव मुठीत धरून तासन्तास उन्हात उभे राहावे लागत असून, परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. जिल्ह्यातील इतर भागांत गॅस सहज उपलब्ध असताना, शेलूबाजारमध्ये मात्र नागरिकांना पहाटे ३ ते ४ वाजल्यापासूनच रांगा लावाव्या लागत आहेत. तरीही अनेकांच्या वाट्याला निराशाच येत आहे..गुप्ता गॅस एजन्सीसमोर रोज पहाटेपासूनच नागरिकांची लांबलचक रांग लागते. तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले असतानाही महिला, वृद्ध, मजूर वर्गातील नागरिक तब्बल ८ ते ९ तास उन्हात उभे राहतात. दिवसभर कष्ट करूनही शेवटी 'सिलिंडर संपले' असे उत्तर मिळत असल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे..सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे गॅसची गाडी नियमित येत नसल्याने ही समस्या अधिकच तीव्र झाली आहे. परिणामी, रोजची जीवनावश्यक गरज असलेला गॅस मिळवणे नागरिकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. दरम्यान, वाशीम जिल्ह्यातील इतर शहरे व गावांमध्ये अशी बिकट परिस्थिती नसल्याने शेलू बाजारकरांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..'इतर ठिकाणी सहज सिलिंडर मिळतो, मग आमच्याच वाट्याला हा त्रास का?' असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामीण भागात अद्याप घरपोच गॅस वितरण व्यवस्था प्रभावीपणे सुरू नसल्याने नागरिकांना एजन्सीवर जाऊनच सिलिंडर घ्यावा लागतो. त्यामुळे शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातही तात्काळ घरपोच सेवा सुरू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या गंभीर प्रश्नाकडे प्रशासनाचे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे.....सामाजिक कार्यकर्ते अर्जुन भीमराव सुर्वे यांनी जिल्हाधिकारी वाशीम व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने संताप आणखी वाढला आहे. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेत तासन्तास रांगेत उभे राहिल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे..एखादी गंभीर घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा थेट सवाल आता जनतेतून विचारला जात आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून गॅस पुरवठा सुरळीत करावा, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा नागरिकांकडून देण्यात येत आहे.."'शेलूबाजारमध्ये गॅससाठी नागरिकांना पहाटेपासून दुपारपर्यंत उन्हात उभे राहावे लागते. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे. जिल्ह्यात फक्त आमच्याच भागात असा त्रास का? एखाद्या नागरिकाच्या जीवितास धोका निर्माण झाल्यास जबाबदार कोण? प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी.'"- अर्जुन भीमराव सुर्वेसामाजिक कार्यकर्ते, शेलूबाजार .