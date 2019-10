Maharashtra Vidhansabha 2019 शिवसेनेचा नागपूर दक्षिणेवरचा दावा फेटाळला

नागपूर : दक्षिण नागपूर विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेनेने केला दावा भाजपने फेटाळून लावला. येथून भाजपने मोहन मते यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. यामुळे शिवसैनिक हतबल झाले आहेत.

युतीमध्ये दक्षिण नागपूर शिवसेनेकडे होते. येथून आतापर्यंत माजी उपमहापौर किशोर कुमेरिया तसेच किरण पांडव यांनी निवडणूक लढली आहे. मात्र, कोणालाच दक्षिण नागपूर जिंकता आले नाही. युती तुटताच भाजपने सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी दिली आणि ते निवडूनसुद्धा आले. पुन्हा युती झाल्याने शिवसेनेतर्फे दक्षिण नागपूरवर दावा केला होता. इच्छुकांच्या मुलाखतीसुद्धा घेतल्या होत्या. जिल्हाध्यक्ष प्रकाश जाधव, किशोर कुमेरिया, शेखर सावरबांधे आणि किरण पांडव यांनी मुलखती देऊन दक्षिण नागपूरची मागणी केली होती. शहरात एक जागा सोडण्यात येईल अशी अपेक्षा शिवसैनिकांना होती. कुमेरिया लोकसभेनंतर कामालाही लागले होते. मात्र, भाजपने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. दुसरीकडे शिवसेनेच्या ताब्यातील रामटेक आणि काटोल सोडण्यासही भाजपने नकार दिला आहे. येथे भाजपचे आमदार आहेत. त्यामुळे शिवसैनिक अधिकच अस्वस्थ आहेत. शिवसेनेला संपण्याचा घाट असल्याचा शिवसैनिकांचा आरोप आहे.

